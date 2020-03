Premio Letterario Donna e IX Festa delle Arti: gli eventi della settimana

MARTEDÌ 3 MARZO

Stagione di prosa 2019/2020 – “I Soliti Ignoti” con Vinicio Marchioni, Giuseppe Zeno

La commedia è la prima versione teatrale del mitico film di Monicelli, uscito nel 1958 e diventato col tempo un classico imperdibile della cinematografia italiana e non solo.

Le gesta maldestre ed esilaranti di un gruppo di ladri improvvisati sbarcano sulle scene rituffandoci nell' Italia povera ma vitale del secondo dopoguerra. L'adattamento è fedele alla meravigliosa sceneggiatura di Age e Scarpelli senza rinunciare a trovate di scrittura e di regia per rendere moderna quell'epoca lontana.

Il cast si avvarrà di attori di primo piano cresciuti alla lezione di quei mostri sacri della recitazione che sono stati Gassman, Mastroianni, Totò e gli altri attori del film.

Uno spettacolo divertentissimo ed emozionante, assolutamente da non perdere.





GIOVEDÌ 5 MARZO

Stagione concertistica “Fasanomusica”

Appuntamento alle ore 20.30 al Cinema Teatro Kennedy.





SABATO 7 MARZO

Premiazione del Premio Letterario Donna

Appuntamento alle ore 18 al Teatro Sociale. Evento a cura del CIF.





DOMENICA 8 MARZO

Giornata internazionale dei diritti delle donne

L’evento si terrà presso la sala convegni dell’UTL. Interverrà il trio dell’UTL.

IX Festa delle Arti dedicata a Ettore Colucci - “Ciao Mia”

Alle ore 18.30 al Teatro Sociale. Evento a cura dell’Associazione Calliope.