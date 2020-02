Da lunedì 2 marzo al Teatro Sociale di Fasano sarà di scena “La Costruzione”, atto unico scritto da Roberto Russo e diretto da Mimmo Capozzi. Lo spettacolo, che vede in scena Michele Savoia, Annalisa Milanese e Sante Schiavone, terminerà mercoledì 4 marzo.

La rappresentazione è ispirata a ciò che accadde nel 1884, quando la Corte di Cassazione a Torino condannò in via definitiva due uomini innamorati, che un giorno del 1883 presero una stanza nell’Albergo del Sole a Genova e vi si rifugiarono. A 136 anni dalla sentenza ritorna in scena il processo, con una testimone dell’epoca e con il pubblico costituito giuria. Una vicenda storica per certi versi inquietante, sicuramente emblematica, il cui epilogo colpisce e interroga.

La Compagnia Colpo di maschera, con questa pièce di ‘parola’, affronta a viso aperto il tema dell'omosessualità, che ancora oggi non smette di essere attuale quale costante sociale in bilico tra posizioni (solo apparentemente) inconciliabili.

Biglietti disponibili, al costo di € 12,00, al botteghino del Teatro Sociale dalle ore 19.30 di ogni giorno di rappresentazione.