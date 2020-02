Zoocarnival Party, la festa di carnevale nel cuore di Fasanolandia

Febbraio è un mese carico di appuntamenti. Il più amato dai bambini, e non solo, è di certo carnevale. Ebbene, manca ancora qualche giorno ma molti staranno già preparandosi alla festa più divertente e strampalata che ci sia. Uno spunto per voi? Zoocarnival Party!

Il Gruppo Zoosafari ha voluto dedicare a questa amatissima ricorrenza tre giornate di festa con appuntamenti speciali, intrattenimento, spettacoli e tanta voglia di stare insieme in allegria.

Nei giorni del 23, 24 e 25 febbraio, nel cuore di Fasanolandia, sarà allestita un’area dedicata con tante attività riservate ai partecipanti al Zoocarnival Party: truccabimbi, Baby Dance, laboratori creativi e maschere.

Anche il palinsesto degli spettacoli per l’occasione si vestirà a festa. Due gli spettacoli che vi porteranno nel fantastico mondo delle marionette: “La fiaba di Pinocchio”, il burattino più amato che ci sia e “Il circo degli ombrelli”, una passeggiata nel mondo del circo fra giocolieri, funamboli, contorsionisti e altre strane magiche creature.

E poi, ovviamente, giostre, mostre, musei e l’immancabile sfilata per la proclamazione della maschera più bella ed originale!

L'ingresso a Fasanolandia, in occasione del Zoocarnival Party, ha il costo di € 15,00 a persona, ridotto a € 12 per chi presenterà il coupon sconto da scaricare su http://www.zoosafari.it/zoocarnival-party-2/ .

Il biglietto comprende:

- accesso pedonale a Fasanolandia, con animazione, Truccabimbi, laboratori creativi e maschere, Baby dance.

- sfilata e premiazione della miglior maschera

- osservazione libera di primati, lemuri, alpaca e tanto altro

- possibilità di 6 giostre a scelta

- accesso a mostre e musei

- ingresso gratuito allo spettacolo di marionette "La fiaba di Pinocchio"

- ingresso gratuito allo spettacolo di marionette " Il circo degli ombrelli"

Sono escluse le sessioni presso il delfinario con i nostri addestratori di otarie, leoni marini e pinguini.

Ma non finisce qui! Il Carnevale è la festa dei bambini e per tutti quelli, dai 4 ai 10 anni, che si presenteranno in maschera, oltre che per i bimbi con meno di 4 anni e sotto 1 metro di altezza, l'ingresso è gratuito!!!

Una festa di colori, di maschere e di travestimenti; l’occasione per poter dare libero sfogo alla fantasia ed essere quello che si vuole. L’appuntamento che spezza il grigiore dell’inverno con una ventata di spensierato divertimento. Ecco cos’è Zoocarnival Party …che aspetta tutti nei giorni del 23, 24 e 25 febbraio, a partire dalle ore 11!!!

Nelle stesse date, dalle ore 10,00 alle ore 14,00 sarà possibile visitare anche lo ZooSafari. Il costo d’ingresso in questo caso è di euro 28,00 per gli adulti e di euro 22,00 per i bambini dai 4 ai 10 anni e dal metro al metro e quaranta di altezza. Con lo stesso biglietto sarà possibile accedere a Fasanolandia e al Zoocarnival Party (giostre escluse).

Per chi volesse approfittare dell’occasione per un soggiorno da dedicare ad eventi e bellezze naturali, sono disponibili pacchetti promozionali con pernottamento al Park Hotel Sant’Elia, di fronte allo Zoosafari (è possibile verificare disponibilità e chiedere preventivi su www.parkhotelsantelia.it o contattare il 349 9308719) e a Castel Miramonti (è possibile verificare disponibilità e chiedere preventivi su www.hotelmiramontifasano.it o contattare il 344 0891738).

E allora non resta che scegliere la tua maschera e scaricare il coupon sconto: l’appuntamento con Zoocarnival Party è imperibile!