Anche quest'anno Fasano a Carnevale diventa un sestriere (distaccato) di Venezia grazie al Ccarnevale d'epoca la manifestazione promossa dall'Associazione Fasanofotografica di Mauro Martellotta.

Domenica prossima, 23 febbraio, ultima di carnevale, il centro cittadino sarà Infatti animato da bellissime maschere e costumi in stile veneziano che faranno respirare anche tra le stradine lastricate di chianche di Fasano la magica atmosfera sofisticata è un po’ ruffiana che si vive tra le calli e campielli della Venezia carnevalesca.

“Fasano carnevale d'epoca” è il titolo della manifestazione che si svolgerà domenica 23 febbraio a partire dalle ore 18:30 articolate in tanti momenti di musica, spettacolo e sfilate. Si comincerà con i saluti dell'Amministrazione comunale che patrocina l'iniziativa, cui seguirà la sfilata di tutte le maschere che sfoggeranno meravigliosi costumi molti dei quali di fattura artigianale su modelli d'epoca. Sempre nella principale piazza cittadina si esibiranno gli allievi della scuola di musica “Officine Musicali” del maestro Davide Saccomanno e gli allievi della scuola di ballo “Living Dancing” che si cimenteranno in eleganti giri di valzer. La presentazione della manifestazione è affidata Gaetano Tasselli, showman, cantante, animatore e performer. La serata prevede l’esibizione di Chiara Conte la quale, con il suo violino elettronico, travolgerà il pubblico con l'energia delle sue esibizioni.

Fasano Carnevale d'epoca interesserà anche il centro antico della città: in Largo Seggio (dove sarà allestita una postazione per Il ristoro con dolci del carnevale) si esibiranno Domenico Schiavarelli cantante e chitarrista, mentre piazza dei Portici ospiterà i “Moon and Sand”, ossia Giulio Di Pasquale, pianista, trombettista e Valentina Caforio, cantante, mentre in via Santa Teresa risuoneranno le note soavi del sax di Salvatore D'Ambrosio.

Una qualificata giuria di giornalisti e stilisti premierà le maschere più belle di questa edizione del Carnevale d'epoca 2020.

La partecipazione alla manifestazione è libera e gratuita. Chi volesse sfilare e partecipare deve solo disporre di un costume in stile veneziano e avere la volontà di calarsi nel gioco dell'eleganza e del travestimento condividendo la voglia di regalare emozioni e divertimento alla città in questo in questa domenica di carnevale.

Per info: fasanofotografica@libero.it – tel.: 3341155262 - 3394569008

Fasano Carnevale d'epoca e animata è proposta da Mauro Martellotta Carmen Pistoia Rosalba Tucci Domenico Mileti e Gianfranco Mazzotta che si avvalgono della collaborazione di vari associazioni e attività commerciali.