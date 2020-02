“Pink Floyd-The Later Years 1987-2019”, proiezione di video inediti degli ultimi 30 anni del gruppo

Venerdì prossimo, 21 febbraio, al Teatro Sociale di Fasano si svolgerà l’evento esclusivo legato al nuovo cofanetto di una delle più grandi rock band del mondo, i Pink Floyd.



L’evento è ideato da The Lunatics, collettivo presieduto dal concittadino Nino Gatti, che comprende cinque stimati collezionisti di livello globale e che ha all’attivo alcuni libri, mostre e iniziative a tema Pink Floyd, in collaborazione con la Warner Music Italy, che ha autorizzato la proiezione di parte del ricco materiale audiovisivo contenuto nel box “The Later Years 1987-2019”.



La ricca raccolta, molto attesa dagli appassionati di tutto il mondo, è stata pubblicata il 13 dicembre scorso e contiene diciotto dischetti, due vinili, un libro e altro materiale storico relativo agli ultimi tre album della band inglese e ai loro ultimi due tour mondiali, ai quali hanno assistito oltre dieci milioni di spettatori.



Lo spettacolo, che ha già toccato le città di Milano, Roma, Catania, Lecce, Firenze e Pisa, chiamando a raccolta numerosissimi appassionati, gode del patrocinio del Comune di Fasano ed è un evento fortemente voluto dal Sindaco e dall’assessore Cinzia Caroli, con delega alla cultura e alla pubblica istruzione.

Durante la serata saranno proiettati alcuni estratti video dal cofanetto omonimo, a partire dal famoso concerto dei Pink Floyd a Venezia fino alle ultime performance che hanno chiuso la loro cinquantennale carriera.



Sul palco il giornalista e critico musicale Donato Zoppo, già ospite della nostra città in occasione di numerose edizioni della manifestazione Fasano Jazz, è inoltre previsto un set live acustico della stimata tribute band pugliese degli OHM, capeggiata da Francesco Carrieri e specializzata nel repertorio pinkfloydiano.

All’evento è affiancata anche una mostra fotografica che ripercorre con foto inedite provenienti dall’archivio dei Lunatics i tour dei Pink Floyd dal 1987 al 1994.



Per l'occasione l'Amministrazione comunale ha organizzato anche un matinée dedicato agli studenti delle scuole superiori, al fine di condurli nell'affascinante mondo della storica band inglese. L'ingresso, anche per i ragazzi, è gratuito.

"Esprimo tutta la mia soddisfazione e la mia gratitudine - dichiara il sindaco Francesco Zaccaria - per questo spettacolo unico che la città di Fasano si appresta ad ospitare. Siamo contenti anche di poter aprire questo appuntamento alle scuole, utilizzando un format pensato appositamente per i ragazzi e per questo ringrazio di cuore lo scrittore e critico musicale Donato Zoppo. La mostra fotografica organizzata nel foyer del teatro, inoltre, renderà ancora più interessante ed accattivante questo evento.”



Appuntamento al Teatro Sociale. Inizio alle ore 21.00. Ingresso libero e gratuito.