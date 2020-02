Al via la prevendita dei biglietti de “La Costruzione”, il nuovo spettacolo di “Colpo di maschera”

Oggi, lunedì 17 febbraio, al via la prevendita dei biglietti de “La Costruzione”, il nuovo lavoro teatrale della Compagnia Colpo di maschera, in scena al Teatro Sociale di Fasano nei prossimi 2, 3 e 4 marzo. La pièce, un atto unico dell’autore campano Roberto Russo, ripropone il Caso De Barbieri, un processo datato 1884, e vede il ritorno sulla scena fasanese di Michele Savoia. Un atteso ritorno, quello del giovane attore di casa, dopo le numerose e prestigiose esperienze teatrali e cinematografiche su scala nazionale e internazionale. Torna a dirigerlo Mimmo Capozzi, lo stesso regista che nel 2007 lo tenne a battesimo in “Tutta colpa del doganiere”, esilarante vaudeville messo in scena dal “G.A.T. P. Mancini”, nel quale Savoia interpretava il buffo La Pigna. A dividere la scena con Michele Savoia nei panni di Luigi De Barbieri, due apprezzati interpreti pugliesi, Sante Schiavone e Annalisa Milanese, rispettivamente il Consigliere di Cassazione Parini e la testimone Antonietta Lanza, personaggi che diedero vita alla vicenda giudiziaria.

«Vogliamo ridiscutere la sentenza 185 8134 emessa dalla corte di Cassazione di Torino il 28 febbraio 1884 – afferma il regista Capozzi –, riproponendo ad una nuova giuria popolare un caso che sin dal suo instaurarsi in I grado, e poi in Appello, aveva suscitato non poco scalpore».

Le anticipazioni social dell’evento hanno fatto registrare notevole curiosità, nonché molta attesa per questa rappresentazione, che promette di coinvolgere emotivamente il pubblico chiamandolo ad esprimersi tanto sul piano etico quanto su quello “politico”. Fino al 29 febbraio sarà possibile acquistare i tagliandi dello spettacolo nei punti prevendita al costo di € 10,00; successivamente sarà possibile acquistare i biglietti ancora disponibili al costo di € 12,00, soltanto nei giorni di rappresentazione, a partire dalle 19.30, direttamente al botteghino del Teatro Sociale.

LA COSTRUZIONE (Il Caso De Barbieri) di Roberto Russo



Con Michele Savoia, Annalisa Milanese e Sante Schiavone

Regia di Mimmo Capozzi



Aiuto regia: Rossella De Mola - Costumi: Annalisa Milanese





Costo biglietto: - Botteghino €12 - Prevendita €10



Prevendita fino al 29 febbraio:

Bar Venere - Via Piave 82, Fasano

Zona Sound - Z.I. Nord, Via S. Oronzo angolo Via della Tecnica, Fasano

Max Resolution - Corso Nazionale 166, Pezze di greco



Info +39 380 7776954 |https://www.facebook.com/events/169472254490571/