Vinicio Capossela e I Terraross in concerto: gli eventi della settimana

Domenica 16 febbraio MANDRAKE & SOCI al centro commerciale Auchan di mesagne

Al Centro Commerciale Auchan Mesagne domenica 16 febbraio alle 18 arrivano MANDRAKE & SOCI per un esilarante show insieme ad irresistibili personaggi come la Nonna Salentina, The Lesionati, Gianni Quirino Bekkalossi e tanti altri ospiti a sorpresa! Un appuntamento da non perdere