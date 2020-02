“Spizzichi & Mozzichi” chiude la settimana dedicata all'amore a Fasano

Si chiama “SPIZZICHI E MOZZICHI in Love” la 2^ edizione del Mercatino delle Eccellenze Enogastronomiche che si terrà a Fasano in Piazza Ciaia oggi e domani (15 e 16 febbraio).

L’evento, organizzato dal Comune di Fasano, si avvale della collaborazione della Condotta Slow Food Piana degli Ulivi e si inserisce nella kermesse della “Settimana dell’Amore” chiamata “Io amo a Fasano” con la quale si vuole celebrare l’Amore in tutte le sue forme.

L’evento si aprirà sabato 15 alle ore 18:00 presso il Salone di Rappresentanza del Palazzi di Città con una Tavola Rotonda aperta a tutti i cittadini e che avrà per tema:

“La Contraffazione alimentare: riconoscerla per difendersi.

Tutela e diritti del Consumatore”.



Relazioneranno esperti ed appassionati del settore che daranno delle utili informazioni perché i cittadini tutti hanno il diritto di essere protetti e di ricevere informazioni accurate sul cibo che scelgono di acquistare. Per fare scelte consapevoli, i consumatori devono conoscere il luogo di raccolta e trasformazione degli alimenti, l’origine degli ingredienti e maggiori informazioni sui metodi di produzione e di lavorazione.

Il valore del falso “Made in Italy” agroalimentare nel mondo ha superato i 100 miliardi di Euro, con un aumento record del 70% nel corso dell’ultimo decennio. L’indicazione di origine degli ingredienti sull’etichetta consentirebbe di prevenire le falsificazioni e le pratiche commerciali sleali che danneggiano la nostra economia.

Durante la “due giorni”, oltre alle postazioni con produttori e trasformatori, non mancherà, la buona musica dal vivo.