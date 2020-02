“Io amo a Fasano” e Harmonia nobile chamber Orchestra: gli eventi della settimana

LUNEDÌ 10 FEBBRAIO

“Io amo a Fasano” - Amore per la musica

Ore 20,00 Teatro Sociale: “Il nostro canto libero” – Spettacolo teatrale A cura del IISS “L. Da Vinci” con la SSS di I grado “G. Bianco- G. Pascoli”.





MARTEDÌ 11 FEBBRAIO

“Io amo a Fasano” - Amore per la vita e la salute – Giornata Mondiale del malato

Dalle 10.00 alle 12.00 Piazza Ciaia: “Metti in circolo il tuo Amore”. Le associazioni di Fasano a servizio della persona. Banchetti informativi e dimostrazioni a cura delle Associazione di Volontariato e Promozione Sociale del territorio



Ore 11,00-13,00 e 18,00-20,00 Piazza Ciaia: “Non farti spezzare il cuore” Mass Training sulle tecniche salvavita. A cura di Sicurezza in Soccorso srl.





Ore 17.30 Sala di Rappresentanza: “Amàure mì te vogghie cantè”. Musica, aneddoti, proverbi, racconti della tradizione amorosa Fasanese con la partecipazione del trio dell’ UTL a cura dell’ Università del Tempo Libero , “Calliope” e “Area Celsi”.





Ore 18,30 Sala di Rappresentanza: “Le fragilità: prospettive assistenziali a sostegno dei pazienti e dei caregiver” Tavola rotonda a cura dell’Assessorato alle Politiche Sociali in collaborazione con il CIISAF.









MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO

Stagione di prosa 2019/2020 – “Il Misantropo”

“Io amo a Fasano” - Amore per se stessi, Amore per la poesia



Ore 18.00 Androne Palazzo di Città: L’ Amore in versi” A cura dell’ Università del Tempo Libero, “Calliope” e “Area Celsi”

Ore 18,30 Sala di rappresentanza: “Da me a noi; amare se stessi per poter amare l’altro” Convegno a cura dell’Ass. Humanamente



Ore 20.00 Piazza Ciaia: Concerto d’ Amore con Kevin e la sua “Live band”









GIOVEDI 13 FEBBRAIO

“Io amo a Fasano” - Amare il cuore, amore per le arti

Ore 18.00 Piazza Ciaia: “Non farti spezzare il cuore” Mass Training sulle tecniche salvavita a cura di Sicurezza in Soccorso

Ore 19.30 Chiesa San Francesco da Paola: “Sbalzi d’Amore” – Concerto a cura del coro “Antonio Legrottaglie” di Ostuni



Ore 20.30 Piazza Ciaia: “DanziAmo” con “Nuovo Choreos” a cura dell’ ASD “Nuovo Choreos”

Ore 21.00 Piazza Ciaia: “Un Amore divino” Spettacolo di fuoco a cura della compagnia “MentiArdenti”.









VENERDÌ’ 14 FEBBRAIO

Harmonia nobile chamber Orchestra (leggi qui)

Appuntamento alle ore 21 al Cinema Teatro J. Kennedy.

“Io amo a Fasano” - Amore per il partner – Amore per il territorio



Ore 9,00 Piazza Ciaia: “Disegnare Fasano” a cura degli alunni del 1° Circolo didattico di Fasano

Ore 18,00 Laboratorio Urbano: “Occhi e cuore per il nostro territorio” – proiezione cortometraggi d’epoca di Bepi Russi a cura della sezione di Fasano della Società di storia Patria



Ore 18,00 Palazzo di Città: “Viva gli sposi” – consegna di pergamene alle coppie che hanno celebrato nell’ultimo anno i 50 anni di matrimonio a cura dell’Amministrazione comunale

Ore 18,30 Palazzo di Città: “Gran Gala di san Valentino”– animazione in costumi d’epoca e “Suonata al chiaro di luna” – concerti di pianoforte a cura di Fasanofotografica e Living Dancing in collaborazione con Scuola di Musica “Officine musicali” dei maestri Davide Saccomanno e Antonio De Lorenzo, con Adriana e Vincenzo Chianura, “Calliope” e “A due voci” con Claudio Clemente e Marcella Diviggiano





SABATO 15 FEBBRAIO

“Io amo a Fasano” - Amore per il cibo - Spizzichi & Mozzichi in love

Organizzata dalla condotta Slow Food Piana degli Ulivi che accenterà l’attenzione sulla qualità del cibo e la lotta alle sofisticazioni alimentari.





DOMENICA 16 FEBBRAIO

“Io amo a Fasano” - Amore per il cibo - Spizzichi & Mozzichi in love

Organizzata dalla condotta Slow Food Piana degli Ulivi che accenterà l’attenzione sulla qualità del cibo e la lotta alle sofisticazioni alimentari.