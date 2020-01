Mirko Signorile in “Bertolucci Soundtracks” e Mercatino del Radioamatore: gli eventi della settimana

LUNEDÌ 27 GENNAIO

Giornata internazionale della memoria. La vita, il gesto e la morte dello studente ceco Jan Palach

Appuntamento alle ore 18 nella sala convegni dell’UTL.





GIOVEDÌ 30 GENNAIO

Stagione concertistica “Fasanomusica”

In prima regionale il pianista Mirko Signorile in “Bertolucci Soundtracks”, images by Mike Zonno. Appuntamento alle ore 20.30 al cinema teatro Kennedy.





VENERDÌ 31 GENNAIO

Sandra Petrignani presenta “Lessico femminile”

Dialogherà con l’autrice Mavi Mancini, docente di materie letterarie. A cura del Presidio del Libro di Fasano.





SABATO 1 FEBBRAIO

XV Expoelettropuglia - Mercatino del Radioamatore

L’evento si terrà dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15.30 alle ore 20 presso il centro commerciale Conforama.





DOMENICA 2 FEBBRAIO

In scena lo spettacolo “Stasera niente di nuovo”

Appuntamento al Teatro Sociale di Fasano alle ore 19 e alle ore 21.

XV Expoelettropuglia - Mercatino Del Radioamatore

L’evento si terrà dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15.30 alle ore 19 presso il centro commerciale Conforama.