Il sipario del 2020 si apre a Fasano con "Il sogno di Domenico" - Racconto semiserio di uomini col desiderio di volare -. Sul palco del Teatro Sociale un inedito Gerry Moio, affiancato dalla voce e dalla chitarra di Demy Ditano, debutterà il 16 gennaio in uno spettacolo diretto da Mimmo Capozzi, in replica nei successivi 17 e 18 gennaio (porta 20.30 e sipario 21.00).

La pièce, partorita dalla collaborazione creativa tra Mimmo Capozzi e Gerry Moio, sotto l'egida artistica della Compagnia Colpo di maschera, è una scrittura originale dello stesso Moio, che vuole proiettare lo spettatore in un volo narrativo e musicale, teso ad esplorare i confini del "successo", per il tramite di un aereo di nome Domenico Modugno.

Dopo il successo di "A Vigevano si spacca!", che dal novembre 2017 continua a raccogliere consensi e premi in prestigiosi teatri e contest nazionali ed internazionali, il regista di casa Mimmo Capozzi torna a scommettere sul teatro musicale, che ha la sua cifra stilistica nel racconto stratificato su piani semantici paralleli, ben lontano dalle formule biografiche e didascaliche degli spettacoli-tributo. L'atto unico promette di incantare mescolando parole e note, affidando all'alchimia di scena del duo Moio-Ditano la narrazione di un sogno che fa sorridere, emoziona e invita alla riflessione. E allora non possiamo far altro che 'volare' a teatro per cominciare magicamente il nuovo anno.

Costo biglietto:

- Prevendita € 12,00 - Ridotto (under14) € 7,00

- Botteghino € 15,00 - Ridotto (under14) € 10,00

Prevendita fino al 14 gennaio presso:

- Bar Venere, via Piave 82 - Fasano

- Zona Sound, via della Tecnica – Fasano

- 9 Assoluto, corso Garibaldi 38 – Fasano

- Max Resolution, Corso Nazionale 166 - Pezze di Greco

Info + 39 380 7776954 - +39 347 9666917