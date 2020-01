Ecco le nuove date dello spettacolo “Il sogno di Domenico”

Dopo il rinvio delle date 2-3-4 gennaio, ritorna in scena lo spettacolo “Il sogno di Domenico” di e con Gerry Moio e con Demy Ditano, con la regia di Mimmo Capozzi.

Lo spettacolo prodotto dalla compagnia teatrale Colpo di maschera debutterà giovedì 16 gennaio 2020, sempre al Teatro Sociale di Fasano con inizio alle 21:00, e sarà replicato il 17 e il 18 gennaio.

La prevendita partirà ufficialmente martedì 7 gennaio, data entro cui sarà possibile chiedere il rimborso dei biglietti acquistati per le prime date.

Sarà possibile acquistare i biglietti in prevendita al costo di 12€ dal Bar Venere in via Piave, da Zonasound Accademy, dal negozio di abbigliamento 9 Assoluto in Corso Garibaldi e da Max Resolution a Pezze di Greco.

La prevendita terminerà martedì 14 gennaio, dopo di che sarà possibile acquistare i biglietti esclusivamente al botteghino (costo 15€).

Non si ferma la voglia di fare e dare spettacolo per Gerry, Demy e Mimmo, ma soprattutto non si ferma la voglia di sognare ad occhi aperti e di… volare!