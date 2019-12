Gli appuntamenti del Natale a Fasano: concerto "Jazz Christmas" a Palazzo di Città

Nell'ambito del potenziamento dell’infopoint, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di potenziare l'offerta culturale e turistica in occasione delle feste di Natale e di fine Anno. Oltre ad un servizio navetta messo a disposizione per i turisti e gli ospiti presenti nel nostro territorio, in questi giorni sono stati organizzati dei concerti e delle iniziative enogastronomiche con l'obiettivo di valorizzare la nostra tradizione culturale.

Il 2 gennaio nella bella cornice di Palazzo di Città alle 19.30 è previsto un concerto jazz: "Jazz Christmas" anch'esso ad ingresso gratuito e il 3 gennaio a partire dalle ore 17.30 presso piazza Mercato Vecchio saranno allestiti degli stand enogastronomici con particolare attenzione alle tipicità della tradizione fasanese. È prevista anche l'esibizione di un gruppo di musica folk.

«Abbiamo voluto - afferma l'assessore Cinzia Caroli - programmare altre offerte per la nostra città e per gli ospiti che hanno scelto di trascorrere le feste qui da noi. Si tratta di appuntamenti culturali di pregio, in cui si è voluto garantire una qualità alta e un'attenzione al territorio e alla cultura pugliese. Ci auguriamo che gli eventi piacciano e consentano ai cittadini di trascorrere delle serate in serenità e accompagnati da una buona offerta culturale”.