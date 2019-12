VII edizione “Area Celsi in Christmas”

L’Associazione di Volontariato “Area Celsi” , sodalizio presieduto da Mariateresa Maggi, ripresenta anche quest’anno il presepe artigianale di sensibilizzazione sul tema dell’ alopecia realizzato dagli alunni volontari dell’ I.I.S.S. “L.Da Vinci” – Fasano grazie al prezioso e costante supporto del Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Stella Carparelli e della docente –tutor prof.ssa Teresa Cecere, con il Patrocinio del Comune di Fasano.

La serata di inaugurazione avrà luogo sabato 21 dicembre p.v. alle ore 19.00 presso la Chiesa “S. Maria delle Grazie” in via S. Teresa (Centro Storico).

Il presepe sarà visitabile tutti i giorni fino al 6 gennaio 2020 dalle 18,00 alle 21,00.

“Area Celsi” grazie alla collaborazione con l’ Università del Tempo Libero “S. Francesco d’ Assisi” sarà tappa del percorso “La via di Betlemme”: passeggiata tra i presepi del Centro Storico”, mentre ai più piccoli, sabato 21 dalle ore 18.00, nella parte adiacente alla Chiesa “S. Maria delle Grazie”, sarà dedicata una serata con Babbo Natale con shooting fotografico, consegna delle lettere e giochi e domenica 22 intrattenimento ed esibizioni a cura della Scuola di danza "Nuovo Choreos" di Laura Valenziano.

Inoltre, Area Celsi collabora con il progetto "Un Natale per tutti" di "Humanamente" per il servizio trasporto disabili o persone non autosufficienti chiamando ai numeri 0803212174 o 3391290758

Tra le collaborazioni è doveroso ringraziare l’Associazione culturale “Calliope”, la Confraternita di San Giuseppe, la fotografa Sharon Convertino e la Confraternita Maria SS. del Rosario.