Parata “Street Magic Fantasy” a Montalbano di Fasano

Lab Communications, in occasione del Natale, propone per domenica 22 dicembre alle ore 10.30, un evento magico: per le vie del centro di Montalbano di Fasano, partendo da Piazza della Libertà, più sorprendente che mai, una grande parata di Mascotte e personaggi Disney.

Circa 25, tra i personaggi più amati ed acclamati dai bambini: Masha e Orso, Topolino e Minnie, Paperino, Cenerentola, Biancaneve, Olaf di Frozen, Rapunzel, Spiderman, Hulk, la Bella e la Bestia, Peter Pan e Trilly, e tanti altri, tutti in versione natalizia, sfileranno e balleranno con una street band christmas al seguito, per un viaggio nel mondo delle favole e dell’immaginazione. Grandi e bambini saranno conquistati da un clima festoso e allegro, mentre i Personaggi Disney coinvolgeranno il pubblico in una magica atmosfera per far assaporare la gioia e l’incanto del Natale.

«Siamo davvero felici di aver proposto e dunque di realizzare l'evento parata Disney a Montalbano – ha dichiarato l’assessore alla cultura Cinzia Caroli - un evento che contribuirà a rendere Montalbano ricca di colore, di animazione e totalmente in festa, orientata in particolare verso i piccoli. Sarà un momento di festa collettivo e di certo sarà estremamente coinvolgente per grandi e piccini. Invito tutte le famiglie a partecipare con i loro bambini e vivere così una domenica mattina diversa e di certo molto divertent»e.

Partenza della parata da Piazza della Libertà itinerante per via Calatafimi, via duca degli Abruzzi, via V. Carparelli, via La Masa, via Calatafimi, via Maroncelli, via Rosati, via Teano e ritorno in Piazza della Libertà.

L’evento è organizzato da Lab Communications di Concetta Renna in collaborazione con il Comune di Fasano.