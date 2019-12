All'UTL la VI edizione della Mostra Internazionale “I Presepi del Chiostro”

Oggi, sabato 21 dicembre, alle ore 18, presso la sede dell'Università del Tempo Libero “San Francesco d'Assisi”, Portici – Fasano, sarà inaugurata la VI edizione della Mostra Internazionale “I Presepi del Chiostro. Artigianato Ambiente Rispetto”.

Il taglio del nastro sarà affidato alla prof.ssa Rosa Alò, console della Croazia per la Puglia e la Basilicata. Quest'anno la rassegna presenta più di ottanta opere presepiali, provenienti da artisti di tutta la Puglia, di Roma e altre città. A margine della mostra: la Personale dello scultore pugliese Antonio Santoro; il Museo “Arti antiche fasanesi”; Costumi d'epoca; e Mostra Fotografica “Espressività dei volti della Scamiciata” di Annarita Casale.

Il percorso tra i presepi proposti immergerà il visitatore in un'atmosfera di stupore, arte, bellezza, inducendolo a riflettere sui molteplici messaggi di pace, rispetto per l'ambiente e per i nostri fratelli più bisognosi, di condivisione, di innocenza, che ciascun artista ha voluto inviare attraverso la propria opera. Sono stati usati per la realizzazione materiali diversi, da quelli riciclati a quelli che la natura ci offre, dal legno di ulivo alla saggina, dalla cartapesta al legno, dalla pietra al ferro, dalla stoffa al polistirolo, dal vetro al midollino e così via. Materiali che nelle mani dei presepari hanno preso forma, secondo la loro fantasia e creatività, e hanno forgiato ambienti, luoghi e personaggi che, dopo più di duemila anni, continuano a narrarci l'affascinante storia di un Bambino che è nato per noi, per la nostra salvezza.

Questo è il messaggio chiaro e forte che l'Università di Fasano vuole fare pervenire a tutta la comunità autoctona e non solo.

La Mostra è patrocinata dal Comune, come pure l'altra bella e lodevole iniziativa dell'UTL “La via di Betlemme... passeggiata tra i presepi nel centro storico di Fasano”, giunta alla 2ª edizione, in collaborazione con l'Associazione Calliope e le Confraternite: Rosario, Assunta, San Giuseppe, SS. Sacramento, Purgatorio e San Francesco di Paola. Sono state realizzate mille brochure in italiano e in inglese per permettere ai numerosi turisti una facile fruizione. Il programma natalizio dell'Università è inserito in quello dell'Amministrazione Comunale.