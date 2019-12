Il Natale a Fasano: tutti gli eventi della settimana

MARTEDÌ 18 DICEMBRE

Il "Concerto di Natale" della scuola "G.Bianco-G.Pascoli"

L’evento si terrà mercoledì 18 dicembre presso la Casina Municipale a Selva di Fasano. Prima esibizione del I° Circolo si terrà alle ore 17, seconda esibizione del II° Circolo alle ore 18.





GIOVEDÌ 19 DICEMBRE

Presentazione del volume “L’artigianato a Fasano, 50 anni in Bella Mostra, 1950-2020” di Palmina Cannone

Appuntamento alle ore 18 nella sala di rappresentanza del Comune. Evento a cura dell’UTL.





VENERDÌ 20 DICEMBRE

"Natale a Fasano 2019…tra le stelle" - Notte bianca dei bambini

Alle ore 19 a Pezze di Greco. Evento a cura dell’amministrazione e Lab Communication.

"Natale a Fasano 2019…tra le stelle" - "Uno Zero qualunque" tribute band Renato Zero

Alle ore 21 presso la Casina Municipale.





SABATO 21 DICEMBRE

"Natale a Fasano 2019…tra le stelle" - Natale nei vicoli

Dalle ore 19 in Via del Balì, Largo S.Giovanni, Portici, Via Forcella.

"Natale a Fasano 2019…tra le stelle" - The chef must go on

Grand cooking show comico con Demo Mura . Alle ore 19 ai Portici delle Teresiane.

"Natale a Fasano 2019…tra le stelle" - Concerto di natale con degustazione di pettole e focaccia

Alle ore 19 a Cocolicchio. Evento a cura dell’Ass. Culturale Cocolicchio.

"Natale a Fasano 2019…tra le stelle" - Inaugurazione Presepe ed evento "Caro Babbo Natale"

In via S. Teresa alle ore 19.30. Evento a cura dell’ass. Area Celsi.





DOMENICA 22 DICEMBRE

"Natale a Fasano 2019…tra le stelle" - Mercato di Natale

Alle ore 9 in Via San Francesco.

"Natale a Fasano 2019…tra le stelle" - Parata Disney Street Magic Fantasy

Parata di personaggi disney a cura dell’Ass. “Giuannedd” in Piazza della Libertà con dolci Natalizi. Alle ore 10 a Montalbano.

"Natale a Fasano 2019…tra le stelle" - Esibizione di danza a cura dell'Asd Nuovo Choreos

Alle ore 19 in via S. Teresa. Evento a cura dell’ass. Area Celsi.

"Natale a Fasano 2019…tra le stelle" - Natale nei vicoli

Dalle ore 19 in Via del Balì, Largo S.Giovanni, Portici, Via Forcella. Street Band itineranti VAGABAND e CONTURBAND -MADE IN ITALY in concerto.

"Natale a Fasano 2019…tra le stelle" - Aspettando il solstizio d'inverno

Dalle ore 19 a Pezze di Greco. Evento a cura della Proloco Ulivo Vivo. Street Band e Gran Falò.

"Natale a Fasano 2019…tra le stelle" - Grande Tombola Quiz



Tombolata con premi aperta a tutta la città, condotta da Demo Mura e Manuela Zero (con Fabio Biggi e il Phone Quiz Show). Evento a cura de iVanale. Alle ore 20 ai Portici delle Teresiane.