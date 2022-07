La Notte bianca dei Bambini fa tappa a Torre Canne di Fasano, per una serata da trascorrere all’insegna dell’allegria e della spensieratezza. Si terrà giovedì 21 luglio a partire dalle ore 21 l’evento organizzato da Lab Communications di Concetta Renna in collaborazione con l’Associazione Il Faro ed i commercianti di Torre Canne, con il patrocinio del Comune di Fasano.

Il centro di Torre Canne sarà il cuore pulsante di una festa pensata per il divertimento dei più piccoli, ma che riesce puntualmente a coinvolgere ed emozionare anche gli adulti.

Spettacoli di magia in Piazza del Faro, i Giocolieri con esibizioni artistiche di grande effetto scenico in Piazza del Porto, spettacolo di bolle di sapone in Piazza ex scuola in via del Faro, Tip Tap Dancer in via del Faro, Teatrino di Burattini in via Lago di Lesina (Bar Limonaia) e mascotte itineranti lungo il percorso, saranno le attrazioni principali de “La Notte bianca dei Bambini”.

La colorata carovana composta da maghi, giocolieri, clown, personaggi Disney, non aspetta altro che incontrare tutti i bambini per condurli nel magico regno della fantasia.