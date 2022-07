Torna l’Ultras Fest 2022 a cura dell’Associazione Fasano Antirazzista e gli Allentati

L'Associazione Fasano Antirazzista e gli Allentati organizzano sabato 16 e domenica 17 luglio presso Forcatella Camper sulla litoranea che collega Savelletri a Torre Canne, l'Ultras Fest 2022.

L'attesa è stata lunga ma ne varrà la pena!

Dopo poco più di due anni si torna ad organizzare la nostra "matta" festa! Da anni un evento costante nell'estate fasanese.

Il tempo non ci ha cambiato. Siamo come sempre, pronti a farvi divertire con il nostro calcio popolare, tanta musica "all'os nust" e l'aggregazione che ci contraddistingue.

Per l'occasione una nuova location. Abbiamo la fortuna di essere nati in una terra che abbraccia la collina e si fa bagnare dal mare, per la prima volta abbandoniamo la freschezza della collina per farci travolgere dall'odore del mare. Infatti, l'Ultras Fest 2022 si svolgerà a pochi metri dal nostro mare adriatico a Forcatella Camper.

Si parte sabato 16 luglio con il VI torneo di calcio popolare dedicato a chi ci guarda da lassù. A differenza delle prime edizione il torneo di calcio si trasforma in beach soccer, saremo quindi pronti a tornare bambini, quando giocavamo sulle spiagge libere dove l'unico ostacolo erano le urla dei genitori per il polverone di sabbia e non le tante privatizzazioni che limitano sempre più la libera fruibilità delle nostre spiagge.

A seguire la premiazione per i partecipanti al torneo, alle tifoserie gemellate presenti e alle associazioni che da sempre collaborano con noi. La serata sarà poi allietata dall'esibizione di varie band della nostra città.

Come sempre il nostro scopo è quello di unire varie realtà diverse tra loro con quello spirito ultras che nonostante tutto cerchiamo ancora di portare avanti in una società sempre più individualista e repressiva.

Contro uno Stato che ci vuole criminali rispondiamo con la nostra aggregazione, il nostro essere antirazzisti, musica, divertimento e tanta tanta birra...