“Selva di Fasano - dove la cultura unisce” è il titolo del programma di manifestazioni estive 2022 messe a punto dall'Associazione Pro Selva, il sodalizio che da oltre trent’anni si batte per la tutela e la valorizzazione della collina fasanese.

In effetti la cultura è il file rouge che unisce le varie manifestazioni messe a punto dal sodalizio presieduto da Rosanna Petruzzi in collaborazione con altre associazioni del territorio. Così, con con i presidi del libro di Fasano è stata organizzata la presentazione di interessanti volumi e dei loro autori; con la sezione di Fasano della Società di Storia Patria la conferenza su “Contrade di confine tra Monopoli e Fasano” (1 agosto); con l'associazione “Serata con Maria Antonietta” il concerto per voce del pianoforte (22 luglio). Da evidenziare anche la collaborazione avviata con le scuole del territorio che consentirà ltre interessanti iniziative: “Lucciole e stelle nel nero della notte” col quale gli studenti del liceo Leonardo da Vinci proporranno un reading dedicato a Pierpaolo Pasolini (29 luglio), le passeggiate nel bosco e nell'orto botanico (18 agosto) e l’avvio del servizio sperimentale di informazioni turistica (dal 16 luglio del 18 agosto) curato dagli studenti del liceo.

In programma anche lo spettacolo “Risate e swing'" dell'attore barese Nico Maretti il 25 luglio.

Nel programma della Pro Selva sono inserite le feste di contrada, le passeggiate alla scoperta del territorio collinare, le visite alle chiesette silvane, le chiacchierate al chiaro di luna, l’omaggio a personaggio dello spettacolo, ecc. A concludere il programma estivo la tradizionale “Festa dell'uva” (18 settembre).

Il calendario completo delle iniziative si può consultare sulle pagine Facebook dell'associazione.