«Innamorati dell’estate» con «Wow! Fasano» 2022

Quasi 40 eventi, i grandi concerti, la musica d’autore, tutti i luoghi più belli del territorio coinvolti.

«Innamorati dell’estate» a Fasano con l’edizione 2022 di «Wow! Fasano», il calendario di eventi promosso dall’amministrazione comunale per i mesi estivi. Francesco de Gregori e Antonello Venditti in piazza Ciaia, Caparezza e Brunori Sas al Parco archeologico di Egnazia, Ludovico Einaudi a Lama d’Antico, i concerti gratuiti di Hania Rani e Kety Fusco all’alba nelle marine e quello della Rimbamband in piazza Ciaia. E ancora: tutto il programma di Bari in Jazz al Minareto di Selva e il programma di FasanoMusica con, tra gli altri, Mario Venuti, Chiara Civello, Alice, Belinda Davids. Un cartellone di qualità per rendere speciale ogni giorno d’estate.

Il cartellone è in collaborazione con FasanoMusica, Luce Festival, Locus Festival, Polifonic, Viva!, Costa dei Trulli, Bari in Jazz.

«Innamorati» è allo stesso tempo aggettivo, participio passato e imperativo: una certezza quindi e anche un invito affinché tutti i residenti e i viaggiatori si sentano protagonisti dell’estate fasanese.

«Anche quest’anno abbiamo organizzato un cartellone che valorizza ogni porzione del nostro territorio con eventi di qualità – dice il sindaco Francesco Zaccaria –. La musica, l’arte, il genio di artisti unici, riempiranno di magia e di emozioni i nostri luoghi più belli in un binomio perfetto che, come negli anni precedenti, punta a rendere speciale ogni sera d’estate. Il cartellone di Wow! è ormai un brand riconosciuto in ogni parte di Puglia grazie ai tanti eventi organizzati in questi anni fino ad oggi e che hanno portato a Fasano i più grandi nomi della musica italiana e non solo. Siamo innamorati dell’estate come lo siamo del nostro territorio e gli appuntamenti di questa estate daranno ancora più valore alle nostre bellezze con una offerta di qualità che soddisfa tutti i gusti e ogni età. Il cartellone che proponiamo consentirà a residenti e viaggiatori di vivere Fasano, di conoscerla e di scoprirla generando un importante ritorno in termine di attrattività economica»

«Abbiamo creato Wow! Fasano con l’obiettivo di mettere in circolo luoghi e persone – dice l’assessore al Turismo Pier Francesco Palmariggi –. Gli eventi non rappresentano soltanto occasioni di spettacolo e di intrattenimento, sono uno strumento che genera ricadute economiche positive sul territorio a sostegno del tessuto economico locale. A questo occorre sommare la crescita e la promozione socio-culturale, la valorizzazione territoriale e lo sviluppo turistico, la conoscenza e la promozione dell’immagine del nostro territorio. Fasano in questo è punto di riferimento ed esempio per tutta la Regione».

«La costruzione di questo cartellone è stata come sempre un lavoro di squadra – dice l’assessore alla Cultura Cinzia Caroli –. Ringraziamo gli uffici che hanno collaborato: Wow! è una macchina molto impegnativa perché il livello dell’offerta artistica è davvero alto. Quest’anno abbiamo ridotto la quantità di eventi per evitare accavallamenti, ma è in programma un cartellone di appuntamenti che da agosto arriveranno all’autunno nella volontà di destagionalizzare la proposta culturale per abbracciare tutti i mesi dell’anno con cinema, teatro e letteratura e tante altre novità che sveleremo a breve».





PROGRAMMA EVENTI WOW! FASANO 2022



SABATO 18 GIUGNO | MASSERIA NOTARANGELO | ore 20.30 | Rappresentazione teatrale “LA VITTORIA SUI TURCHI” | Comitato Giugno Fasanese in co-produzione con Gruppo Attività Teatrali “Peppino Mancini” | Info su www.lascamiciata.it

MARTEDÌ 21 GIUGNO | ARCO DEL BALÌ, FASANO | ORE 21.00 | Festa della musica | Comune di Fasano in collaborazione con Associazione culturale Quarto Fittizio | Ingresso gratuito

LUNEDÌ 27 GIUGNO | PIAZZA I. CIAIA, FASANO | ORE 22.00 | ALEX BRITTI in concerto | Comitato Festa Patronale Fasano | Ingresso gratuito

DOMENICA 10 LUGLIO | PIAZZA I. CIAIA, FASANO | ore 21.00 | BELINDA DAVIDS con l’Orchestra della Magna Grecia in “Omaggio a Whitney Houston” | Fasanomusica | Info e biglietti su www.fasanomusica.com e www.vivaticket.com

LUNEDÌ 11 LUGLIO | PIAZZA I. CIAIA, FASANO | ore 21.00 | ALICE con L’Orchestra della Magna Grecia in “Omaggio a Franco Battiato” | Fasanomusica | Info e biglietti su www.fasanomusica.com e www.vivaticket.com

MARTEDÌ 12 LUGLIO | PIAZZA I. CIAIA, FASANO | ore 21.00 | CHIARA CIVELLO in “Chansons” | Fasanomusica | Info e biglietti su www.fasanomusica.com e www.vivaticket.com

GIOVEDÌ 14 LUGLIO | PIAZZA I. CIAIA, FASANO | ore 21.00 | MARIO VENUTI in “Tropitalia” | Fasanomusica | Info e biglietti su www.fasanomusica.com e www.vivaticket.com

SABATO 16 LUGLIO | PIAZZA I. CIAIA, FASANO | ore 21.00 | ORCHESTRA FILARMONICA PUGLIESE in “Il grande cinema di Nino Rota” | Fasanomusica | Info e biglietti su www.fasanomusica.com e www.vivaticket.com

GIOVEDÌ 21 LUGLIO | TORRE CANNE CENTRO | ore 21.00 | La notte bianca dei bambini | Associazione Al Faro in collaborazione con Lab Communications | Ingresso gratuito

VENERDÌ 22 LUGLIO | FARO DI TORRE CANNE | ore 19.00 e ore 21.00 (replica) | IL GUARDIANO DEL FARO (spettacolo itinerante) | Associazione Culturale Equilibrio Dinamico | Ingresso gratuito e su prenotazione: 389 2389142 | Info a progetti.equilibriodinamico@gmail.com

VENERDÌ 22 LUGLIO | VILLA DAMASO BIANCHI (MINARETO), SELVA DI FASANO | ore 20.30 | MICAH P. HINSON | Festival Metropolitano Bari in Jazz | Info e biglietti su www.bariinjazz.it e www.vivaticket.com

SABATO 23 LUGLIO | VILLA DAMASO BIANCHI (MINARETO), SELVA DI FASANO | ore 20.30 | JOSHO STEPHAN TRIO | Festival Metropolitano Bari in Jazz | Info e biglietti su www.bariinjazz.it e www.vivaticket.com

DOMENICA 24 LUGLIO | VILLA DAMASO BIANCHI (MINARETO), SELVA DI FASANO | ore 20.30 | SUBA & OMAR SOSA TRIO | Festival Metropolitano Bari in Jazz | Info e biglietti su www.bariinjazz.it e www.vivaticket.com

GIOVEDÌ 28 LUGLIO | VILLA DAMASO BIANCHI (MINARETO), SELVA DI FASANO | ore 20.30 | ROSA BRUNELLO – SOUNDS LIKE FREEDOM | Festival Metropolitano Bari in Jazz | Info e biglietti su www.bariinjazz.it e www.vivaticket.com

GIOVEDÌ 28 LUGLIO | CALA MAKA, TORRE CANNE | ore 18.00 | Carista, David Elimelech, Francesco del Garda & Farfa, Innocent Soul | Polifonic Festival | Info e biglietti su www.polifonic.it e www.dice.fm

VENERDÌ 29 LUGLIO | MASSERIA CAPECE | ore 18.00 | Afriqua, Ame, Barbara Boeing, Claudio PRC & Z.I.P.P.O, Danilo Plessow aka MCDE, Dar Disku, Dirty Channels, Hiver, Kamma & Masalo, Jane Fitz, Lola Haro, Lipelis, Maarco Shuttle, O.Bee & Tomas Station, Onirik & DER, Pascal Moscheni, Vlada | Polifonic Festival | Info e biglietti su www.polifonic.it e www.dice.fm

SABATO 30 LUGLIO | MASSERIA CAPECE | ore 19.00 | Adiel, ALia, Ash Lauryn, Bradley Zero, CEM3340 (live), Chaos in the CBD, Crazy P, Dasco, Dj Plant Texture, Donato Dozzy, Gerd Janson, Innocent Soul, Interstellar Funk, Nicola Mazzetti, Rosa Calix, Simone de Kunovich, Skee Mask, Suze Ijó, Tamburi Neri, Yu su | Polifonic Festival | Info e biglietti su www.polifonic.it e www.dice.fm

VENERDÌ 5 AGOSTO | VILLA DAMASO BIANCHI (MINARETO), SELVA DI FASANO | ore 20.30 | GAETANO PARTIPILO & BOOM COLLECTIVE | Festival Metropolitano Bari in Jazz | Info e biglietti su www.bariinjazz.it e www.vivaticket.com

SABATO 6 AGOSTO | VILLA DAMASO BIANCHI (MINARETO), SELVA DI FASANO | ore 20.30 | ALAN CLARK | Festival Metropolitano Bari in Jazz | Info e biglietti su www.bariinjazz.it e www.vivaticket.com

SABATO 6 AGOSTO | PARCO ARCHEOLOGICO DI EGNAZIA | Ore 21.00 | BRUNORI SAS | Locus Festival | Info e biglietti su www.locusfestival.it , www.ticketone.it e www.dice.fm

DOMENICA 7 AGOSTO | CALA MASCIOLA, SAVELLETRI | ore 5.00 | Unusual VIVA! Breakfast by Lavazza | VIVA! Festival | Info e biglietti su www.vivafestival.it e www.dice.fm

DOMENICA 7 AGOSTO | VILLA DAMASO BIANCHI (MINARETO), SELVA DI FASANO | ore 20.30 | T.U.U.P & THE DINNER PARTY - UK / ITALY SPECIAL PROJECT | Festival Metropolitano Bari in Jazz | Info e biglietti su www.bariinjazz.it e www.vivaticket.com

DOMENICA 7 AGOSTO | PARCO ARCHEOLOGICO DI EGNAZIA | Ore 21.00 | CAPAREZZA | Locus Festival | Info e biglietti su www.locusfestival.it , www.ticketone.it e www.dice.fm

MARTEDÌ 9 AGOSTO | VILLA DAMASO BIANCHI (MINARETO), SELVA DI FASANO | ore 20.30 | MICHEL GODARD & ROBERTO OTTAVIANO / TARANTINO - ASTROLABIO MISTICO | Festival Metropolitano Bari in Jazz | Info e biglietti su www.bariinjazz.it e www.vivaticket.com

MERCOLEDÌ 10 AGOSTO | VILLA DAMASO BIANCHI (MINARETO), SELVA DI FASANO | ore 20.30 | ALLE RADICI DEL CANTO - CLAUDIO CARBONI - RADICANTO | Festival Metropolitano Bari in Jazz | Info e biglietti su www.bariinjazz.it e www.vivaticket.com

GIOVEDÌ 11 AGOSTO | PARCO RUPESTRE LAMA D’ANTICO | ore 21.00 | LUDOVICO EINAUDI | Festival Metropolitano Bari in Jazz | Info e biglietti su www.bariinjazz.it e www.ticketone.it

VENERDÌ 12 AGOSTO | PARCO RUPESTRE LAMA D’ANTICO | ore 21.00 | LUDOVICO EINAUDI | Festival Metropolitano Bari in Jazz | Info e biglietti su www.bariinjazz.it e www.ticketone.it

DOMENICA 14 AGOSTO | VILLA DAMASO BIANCHI (MINARETO), SELVA DI FASANO | ore 20.30 | DONATELLO D’ATTOMA & FULVIO SIGURTÀ | Festival Metropolitano Bari in Jazz | Info e biglietti su www.bariinjazz.it e www.vivaticket.com

MARTEDÌ 16 AGOSTO | VILLA DAMASO BIANCHI (MINARETO), SELVA DI FASANO | ore 20.30 | REDI HASA & BALLAKE SISSOKO | Festival Metropolitano Bari in Jazz | Info e biglietti su www.bariinjazz.it e www.vivaticket.com

GIOVEDÌ 18 AGOSTO | PIAZZA I. CIAIA, FASANO | ore 21.00 | RIMBAMBAND in “Note da oscar” | Luce Music Festival | Ingresso libero con prenotazione su www.dice.fm

VENERDÌ 19 AGOSTO | PIAZZA I. CIAIA, FASANO | ore 21.00 | ANTONELLO VENDITTI & FRANCESCO DE GREGORI | Luce Music Festival | Info e biglietti su www.lucemusicfestival.it , su www.ticketone.it e www.dice.fm

SABATO 20 AGOSTO | VILLA DAMASO BIANCHI (MINARETO), SELVA DI FASANO | ore 20.30 | WALLIS BIRD | Festival Metropolitano Bari in Jazz | Info e biglietti su www.bariinjazz.it e www.vivaticket.com

GIOVEDÌ 25 AGOSTO | TORRE CANNE CENTRO | ore 21.00 | Street Art – Festival Artisti di Strada | Associazione Al Faro in collaborazione con Lab Communications | Ingresso gratuito

GIOVEDÌ 1° SETTEMBRE | MOLO DI TORRE CANNE | KETY FUSCO, concerto all’alba | ore 5.00 | Locus Festival | Ingresso libero

VENERDÌ 2 SETTEMBRE | PARCO RUPESTRE LAMA D’ANTICO | ore 18.00 | L’ANTICO RICHIAMO Rassegna di poesia contemporanea in un connubio di musica e recitazione: Anita Piscazzi (poetessa), Giusy Frallonardo (attrice) e Giuseppe Milici (armonicista) | Fasanomusica in collaborazione con la Fondazione San Domenico | Info e biglietti su www.fasanomusica.com e www.vivaticket.com

SABATO 3 SETTEMBRE | MOLO DI SAVELLETRI | HANIA RANI, concerto all’alba | ore 5.00 | Locus Festival | Ingresso libero

SABATO 3 SETTEMBRE | PARCO RUPESTRE LAMA D’ANTICO | ore 18.00 | L’ANTICO RICHIAMO Rassegna di poesia contemporanea in un connubio di musica e recitazione: Raquel Lanseros (poetessa), Nunzia Antonino (attrice) e Mino Murri (compositore di musica elettronica) | Fasanomusica in collaborazione con la Fondazione San Domenico | Info e biglietti su www.fasanomusica.com e www.vivaticket.com

DOMENICA 4 SETTEMBRE | PARCO RUPESTRE LAMA D’ANTICO | ore 18.00 | L’ANTICO RICHIAMO Rassegna di poesia contemporanea in un connubio di musica e recitazione: Fabrizia Sacchi (attrice), Adalisa Castellaneta (chitarrista) e Lello Narcisi (flautista) in “Omaggio ad Antonia Pozzi” | Fasanomusica in collaborazione con la Fondazione San Domenico | Info e biglietti su www.fasanomusica.com e www.vivaticket.com

PROGRAMMA EVENTI WOW! FASANO 2022



SABATO 18 GIUGNO | MASSERIA NOTARANGELO | ore 20.30 | Rappresentazione teatrale “LA VITTORIA SUI TURCHI” | Comitato Giugno Fasanese in co-produzione con Gruppo Attività Teatrali “Peppino Mancini” | Info su www.lascamiciata.it

MARTEDÌ 21 GIUGNO | ARCO DEL BALÌ, FASANO | ORE 21.00 | Festa della musica | Comune di Fasano in collaborazione con Associazione culturale Quarto Fittizio | Ingresso gratuito

LUNEDÌ 27 GIUGNO | PIAZZA I. CIAIA, FASANO | ORE 22.00 | ALEX BRITTI in concerto | Comitato Festa Patronale Fasano | Ingresso gratuito

DOMENICA 10 LUGLIO | PIAZZA I. CIAIA, FASANO | ore 21.00 | BELINDA DAVIDS con l’Orchestra della Magna Grecia in “Omaggio a Whitney Houston” | Fasanomusica | Info e biglietti su www.fasanomusica.com e www.vivaticket.com

LUNEDÌ 11 LUGLIO | PIAZZA I. CIAIA, FASANO | ore 21.00 | ALICE con L’Orchestra della Magna Grecia in “Omaggio a Franco Battiato” | Fasanomusica | Info e biglietti su www.fasanomusica.com e www.vivaticket.com

MARTEDÌ 12 LUGLIO | PIAZZA I. CIAIA, FASANO | ore 21.00 | CHIARA CIVELLO in “Chansons” | Fasanomusica | Info e biglietti su www.fasanomusica.com e www.vivaticket.com

GIOVEDÌ 14 LUGLIO | PIAZZA I. CIAIA, FASANO | ore 21.00 | MARIO VENUTI in “Tropitalia” | Fasanomusica | Info e biglietti su www.fasanomusica.com e www.vivaticket.com

SABATO 16 LUGLIO | PIAZZA I. CIAIA, FASANO | ore 21.00 | ORCHESTRA FILARMONICA PUGLIESE in “Il grande cinema di Nino Rota” | Fasanomusica | Info e biglietti su www.fasanomusica.com e www.vivaticket.com

GIOVEDÌ 21 LUGLIO | TORRE CANNE CENTRO | ore 21.00 | La notte bianca dei bambini | Associazione Al Faro in collaborazione con Lab Communications | Ingresso gratuito

VENERDÌ 22 LUGLIO | FARO DI TORRE CANNE | ore 19.00 e ore 21.00 (replica) | IL GUARDIANO DEL FARO (spettacolo itinerante) | Associazione Culturale Equilibrio Dinamico | Ingresso gratuito e su prenotazione: 389 2389142 | Info a progetti.equilibriodinamico@gmail.com

VENERDÌ 22 LUGLIO | VILLA DAMASO BIANCHI (MINARETO), SELVA DI FASANO | ore 20.30 | MICAH P. HINSON | Festival Metropolitano Bari in Jazz | Info e biglietti su www.bariinjazz.it e www.vivaticket.com

SABATO 23 LUGLIO | VILLA DAMASO BIANCHI (MINARETO), SELVA DI FASANO | ore 20.30 | JOSHO STEPHAN TRIO | Festival Metropolitano Bari in Jazz | Info e biglietti su www.bariinjazz.it e www.vivaticket.com

DOMENICA 24 LUGLIO | VILLA DAMASO BIANCHI (MINARETO), SELVA DI FASANO | ore 20.30 | SUBA & OMAR SOSA TRIO | Festival Metropolitano Bari in Jazz | Info e biglietti su www.bariinjazz.it e www.vivaticket.com

GIOVEDÌ 28 LUGLIO | VILLA DAMASO BIANCHI (MINARETO), SELVA DI FASANO | ore 20.30 | ROSA BRUNELLO – SOUNDS LIKE FREEDOM | Festival Metropolitano Bari in Jazz | Info e biglietti su www.bariinjazz.it e www.vivaticket.com

GIOVEDÌ 28 LUGLIO | CALA MAKA, TORRE CANNE | ore 18.00 | Carista, David Elimelech, Francesco del Garda & Farfa, Innocent Soul | Polifonic Festival | Info e biglietti su www.polifonic.it e www.dice.fm

VENERDÌ 29 LUGLIO | MASSERIA CAPECE | ore 18.00 | Afriqua, Ame, Barbara Boeing, Claudio PRC & Z.I.P.P.O, Danilo Plessow aka MCDE, Dar Disku, Dirty Channels, Hiver, Kamma & Masalo, Jane Fitz, Lola Haro, Lipelis, Maarco Shuttle, O.Bee & Tomas Station, Onirik & DER, Pascal Moscheni, Vlada | Polifonic Festival | Info e biglietti su www.polifonic.it e www.dice.fm

SABATO 30 LUGLIO | MASSERIA CAPECE | ore 19.00 | Adiel, ALia, Ash Lauryn, Bradley Zero, CEM3340 (live), Chaos in the CBD, Crazy P, Dasco, Dj Plant Texture, Donato Dozzy, Gerd Janson, Innocent Soul, Interstellar Funk, Nicola Mazzetti, Rosa Calix, Simone de Kunovich, Skee Mask, Suze Ijó, Tamburi Neri, Yu su | Polifonic Festival | Info e biglietti su www.polifonic.it e www.dice.fm

VENERDÌ 5 AGOSTO | VILLA DAMASO BIANCHI (MINARETO), SELVA DI FASANO | ore 20.30 | GAETANO PARTIPILO & BOOM COLLECTIVE | Festival Metropolitano Bari in Jazz | Info e biglietti su www.bariinjazz.it e www.vivaticket.com

SABATO 6 AGOSTO | VILLA DAMASO BIANCHI (MINARETO), SELVA DI FASANO | ore 20.30 | ALAN CLARK | Festival Metropolitano Bari in Jazz | Info e biglietti su www.bariinjazz.it e www.vivaticket.com

SABATO 6 AGOSTO | PARCO ARCHEOLOGICO DI EGNAZIA | Ore 21.00 | BRUNORI SAS | Locus Festival | Info e biglietti su www.locusfestival.it , www.ticketone.it e www.dice.fm

DOMENICA 7 AGOSTO | CALA MASCIOLA, SAVELLETRI | ore 5.00 | Unusual VIVA! Breakfast by Lavazza | VIVA! Festival | Info e biglietti su www.vivafestival.it e www.dice.fm

DOMENICA 7 AGOSTO | VILLA DAMASO BIANCHI (MINARETO), SELVA DI FASANO | ore 20.30 | T.U.U.P & THE DINNER PARTY - UK / ITALY SPECIAL PROJECT | Festival Metropolitano Bari in Jazz | Info e biglietti su www.bariinjazz.it e www.vivaticket.com

DOMENICA 7 AGOSTO | PARCO ARCHEOLOGICO DI EGNAZIA | Ore 21.00 | CAPAREZZA | Locus Festival | Info e biglietti su www.locusfestival.it , www.ticketone.it e www.dice.fm

MARTEDÌ 9 AGOSTO | VILLA DAMASO BIANCHI (MINARETO), SELVA DI FASANO | ore 20.30 | MICHEL GODARD & ROBERTO OTTAVIANO / TARANTINO - ASTROLABIO MISTICO | Festival Metropolitano Bari in Jazz | Info e biglietti su www.bariinjazz.it e www.vivaticket.com

MERCOLEDÌ 10 AGOSTO | VILLA DAMASO BIANCHI (MINARETO), SELVA DI FASANO | ore 20.30 | ALLE RADICI DEL CANTO - CLAUDIO CARBONI - RADICANTO | Festival Metropolitano Bari in Jazz | Info e biglietti su www.bariinjazz.it e www.vivaticket.com

GIOVEDÌ 11 AGOSTO | PARCO RUPESTRE LAMA D’ANTICO | ore 21.00 | LUDOVICO EINAUDI | Festival Metropolitano Bari in Jazz | Info e biglietti su www.bariinjazz.it e www.ticketone.it

VENERDÌ 12 AGOSTO | PARCO RUPESTRE LAMA D’ANTICO | ore 21.00 | LUDOVICO EINAUDI | Festival Metropolitano Bari in Jazz | Info e biglietti su www.bariinjazz.it e www.ticketone.it

DOMENICA 14 AGOSTO | VILLA DAMASO BIANCHI (MINARETO), SELVA DI FASANO | ore 20.30 | DONATELLO D’ATTOMA & FULVIO SIGURTÀ | Festival Metropolitano Bari in Jazz | Info e biglietti su www.bariinjazz.it e www.vivaticket.com

MARTEDÌ 16 AGOSTO | VILLA DAMASO BIANCHI (MINARETO), SELVA DI FASANO | ore 20.30 | REDI HASA & BALLAKE SISSOKO | Festival Metropolitano Bari in Jazz | Info e biglietti su www.bariinjazz.it e www.vivaticket.com

GIOVEDÌ 18 AGOSTO | PIAZZA I. CIAIA, FASANO | ore 21.00 | RIMBAMBAND in “Note da oscar” | Luce Music Festival | Ingresso libero con prenotazione su www.dice.fm

VENERDÌ 19 AGOSTO | PIAZZA I. CIAIA, FASANO | ore 21.00 | ANTONELLO VENDITTI & FRANCESCO DE GREGORI | Luce Music Festival | Info e biglietti su www.lucemusicfestival.it , su www.ticketone.it e www.dice.fm

SABATO 20 AGOSTO | VILLA DAMASO BIANCHI (MINARETO), SELVA DI FASANO | ore 20.30 | WALLIS BIRD | Festival Metropolitano Bari in Jazz | Info e biglietti su www.bariinjazz.it e www.vivaticket.com

GIOVEDÌ 25 AGOSTO | TORRE CANNE CENTRO | ore 21.00 | Street Art – Festival Artisti di Strada | Associazione Al Faro in collaborazione con Lab Communications | Ingresso gratuito

GIOVEDÌ 1° SETTEMBRE | MOLO DI TORRE CANNE | KETY FUSCO, concerto all’alba | ore 5.00 | Locus Festival | Ingresso libero

VENERDÌ 2 SETTEMBRE | PARCO RUPESTRE LAMA D’ANTICO | ore 18.00 | L’ANTICO RICHIAMO Rassegna di poesia contemporanea in un connubio di musica e recitazione: Anita Piscazzi (poetessa), Giusy Frallonardo (attrice) e Giuseppe Milici (armonicista) | Fasanomusica in collaborazione con la Fondazione San Domenico | Info e biglietti su www.fasanomusica.com e www.vivaticket.com

SABATO 3 SETTEMBRE | MOLO DI SAVELLETRI | HANIA RANI, concerto all’alba | ore 5.00 | Locus Festival | Ingresso libero

SABATO 3 SETTEMBRE | PARCO RUPESTRE LAMA D’ANTICO | ore 18.00 | L’ANTICO RICHIAMO Rassegna di poesia contemporanea in un connubio di musica e recitazione: Raquel Lanseros (poetessa), Nunzia Antonino (attrice) e Mino Murri (compositore di musica elettronica) | Fasanomusica in collaborazione con la Fondazione San Domenico | Info e biglietti su www.fasanomusica.com e www.vivaticket.com