Escursioni ed eventi per l’estate 2022 con Serapia

Ecco il programma di appuntamenti messo a punto dalla Cooperativa Serapia per l’estate 2022:

GIO. 23 GIUGNO, Piazza Ciaia (Fasano BR) - dalle 17:00 alle 20:00

CORREVA L'ANNO... A FASANO

Visita guidata nel Centro storico di Fasano tra storia e folklore legato alla festa patronale della città. EVENTO GRATUITO PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA. Scopri di più

VEN. 24 GIUGNO, Agriturismo "Casa degli Uccellini" - Martina Franca (TA) ore 19:00

LA MAGICA NOTTE DI SAN GIOVANNI

Passeggiata naturalistica e degustazione in masseria. Scopri di più

SAB. 25 GIUGNO, Parco Dune Costiere (Ostuni BR) - dalle 17:30 alle 19:30

TRA LE DUNE E LE ONDE

Escursione al tramonto tra il mare e le aree umide del Parco Regionale delle Dune Costiere. Scopri di più

OGNI SABATO E DOMENICA per tutta l'estate, Giardino Botanico Lama degli ulivi - con 2 turni: mattino dalle 10:30 alle 12:00, pomeriggio dalle 17:00 alle 18:30

VIAGGIO NEL MONDO IN GIARDINO (estate)

Visita guidata nel giardino Botanico di Lama degli Ulivi (Monopoli). Scopri di più

TUTTI I GIORNI per tutta l'estate, Parco Dune Costiere (Ostuni BR) - dalle 17:00 alle 19:00

IN BICI SULLA VIA DELL'OLIO

Ciclo-escursione nella terra degli ulivi monumentali con visita ad un frantoio ipogeo e degustazione di olio EVO. Scopri di più

OGNI SABATO per tutta l'estate, Bosco delle Pianelle - Martina Franca (TA) dalle 10:00 alle 13:00

L'INCANTEVOLE BOSCO DELLE PIANELLE

Escursione guidata lungo i sentieri del Bosco delle Pianelle Scopri di più

OGNI LUNEDì E GIOVEDì per tutta l'estate, Polignano a mare (BA) - dalle 11.00 alle 13.00 oppure dalle 17:00 alle 19:00

ESCURSIONE IN BARCA A POLIGNANO CON SERAPIA

Escursione guidata in barca alla scoperta della costa di Polignano a Mare, tra le grotte marine e le alte falesie più belle di Puglia. Scopri di più

OGNI SABATO per tutta l'estate, Lido Marzà - Monopoli (BA) dalle 10:00 alle 12:00

SABATO DI SNORKELING CON SERAPIA

"Passeggiata acquatica in superficie con pinne e maschera per scoprire la biodiversità marina di uno dei tratti costieri più belli della Puglia. Scopri di più

OGNI MARTEDì per tutta l'estate, Masseria Russoli - Crispiano (TA) dalle 10:00 alle 12:00

LA MASSERIA DEGLI ASINI

A Masseria Russoli nel Parco Terra delle Gravine per conoscere da vicino l'asino di Martina Franca. Scopri di più

OGNI MARTEDì per tutta l'estate, Martina Franca (TA) ore 18:00-20:30

APERITIVO A MARTINA FRANCA

Trekking urbano, con aperitivo di prodotti tipici della Valle d'Itria, nel Centro storico di Martina Franca. Scopri di più

OGNI MERCOLEDì per tutta l'estate, Mass. Tagliente - Martina Franca (TA) dalle 17:30 alle 20:30

TRA BOSCHI E MASSERIE

Trekking sui suggestivi colli di Martina tra boschi, gravine, masserie storiche e grotte. Scopri di più

OGNI SABATO E DOMENICA per tutta l'estate, Monopoli (BA) - dalle 9:00 alle 12:00

CICLOTREKKING TRA I VERDI PATRIARCHI DI PUGLIA

Ciclotrekking tra gli ulivi monumentali, antiche masserie fortificate e visita guidata al Giardino Botanico di Lama degli Ulivi. Scopri di più

SCOPRI questi ed altri eventi dell'ESTATE targata Serapia nella sezione eventi del nostro sito web e sui nostri canali social (facebook e instagram)

ALBERGABICI - CENTRO VISITE e RENT BIKE

Inoltre continua la nostra attività di NOLEGGIO BICI e infopoint presso l'ALBERGABICI "Centro Visite del Parco delle Dune Costiere" (Casa Cantoniera di Montalbano di Fasano BR) per "viaggiare" in bici nel cuore del parco, tra natura e storia. Siamo aperti tutti giorni dalle ore 9:00 alle ore 14:00