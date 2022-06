L'associazione "Iniziative per Fasano" organizza l’evento "FASANO IN ARTE... SUMMER"

L'associazione "Iniziative per Fasano" ha organizzato con il patrocinio del comune di Fasano per il giorno di domenica 19 giugno 2022 dalle ore 16.00 alle ore 24.00, negli spazi presenti nella Villa San Francesco, la seconda edizione della manifestazione "FASANO IN ARTE ... SUMMER".

La manifestazione si pone il fine di far rivalutare le arti e tradizioni con esposizione di manufatti ed esecuzione dal vivo di opere che alcuni artisti produrranno in presenza dei visitatori.

L'associazione confida che ci sia un buon riscontro in termini di partecipazione del pubblico e che l'iniziativa sia utile per far tornare Villa San Francesco ad essere luogo di incontri ed aggregazione fra i cittadini e famiglie così com'era anni fa.