Festa della Musica 2022, Fasano ospita “Recovery sound”

La prima volta di Fasano nel circuito nazionale della Festa della Musica per iniziare l’estate sulle note delle band di casa nostra per valorizzare i giovani talenti.

Si terrà martedì 21 giugno «Recovery sound» (21.00, Arco del Balì), l’edizione 2022 della Festa della Musica che da quest’anno si svolgerà anche a Fasano. Da quest’anno, infatti, il Comune è entrato a far parte del circuito nazionale delle città che organizza la manifestazione Festa della Musica che si tiene il 21 giugno e rappresenta un’occasione per promuovere e diffondere il valore della musica e della pratica musicale.

La serata prevede l’esibizione di gruppi del territorio. Si parte con «Acquasumarte», formazione in due acustico. Seguiranno «The river», «Pasqua Caramia Quartet», «Mood 172».

L’edizione 2022 con il tema del Recovery sound green music economy si caratterizza con l’obiettivo della ripartenza del settore musicale attraverso una particolare attenzione e rispetto per l’ambiente.

«La festa della musica si inserisce nella programmazione culturale del nostro Comune – dice l’assessore alla Cultura Cinzia Caroli – e rappresenta una occasione preziosa di promozione dei talenti fasanesi e di valorizzazione dei nostri giovani. Ringrazio Nino Gatti per averci segnalato questa opportunità e il maestro Antonio Di Lorenzo per il supporto nell’organizzazione, soprattutto per la parte artistica. Con l’edizione 2022 Fasano si inserisce in un circuito di portata nazionale che sarà un importante palcoscenico di opportunità per il territorio».