“Viaggio a sorpresa”, domani a Fasano Lino Banfi e Ronn Moss per il loro nuovo film

Si svolgerà domani, venerdì 10 giugno alle ore 20.00, presso il cinema-teatro J.F. Kennedy di Fasano, la proiezione del film “Surprise Trip – Viaggio a Sorpresa” diretto dal regista Roberto Baeli, prodotto dalla Bros Group Italia e distribuito dalla Minerva Pictures Group. Il film, dopo la prima assoluta di Bari nella serata di ieri, arriva domani a Fasano.

Il film, genere commedia, racconta di Michael (Ronn Moss), un broker newyorkese, da sempre affascinato dall’Italia. Un giorno decide di tradurre questa passione in fatti concreti, acquistando una masseria in Puglia e trasferendosi nelle campagne di questa meravigliosa regione, per imprimere una svolta alla propria esistenza. Arrivato in Italia per concludere la trattativa, Michael sarà però protagonista di diverse disavventure e a complicare ulteriormente le cose, ci si metterà anche l’amore.

Nel cast, oltre ai volti noti degli attori Lino Banfi e Ronn Moss, compaiono anche Mayra Pietrocola, Pietro Genuardi, Paolo Sassanelli, Fabio Giacobbe, Marit Nissen, Totò Onnis, Mirko Bruno, Massy Pipitone e la giovanissima Sophie Cavaliere.

Fasano, in cui molti luoghi hanno fatto da sfondo alla nuova pellicola cinematografica, ospiterà la terza tappa dell’evento che vedrà la prima proiezione assoluta del film. Dopo la data di ieri a Bari e di oggi a Monopoli, domani sarà la nostra città ad aprire le porte ad un red carpet tutto d’eccezione. Ci sarà anche l’occasione per un saluto con Lino Banfi e tutto il cast di “Surprise Trip”, che saranno presenti in sala durante la proiezione del film.

Il botteghino aprirà alle 17.30 di domani, e il biglietto – al costo di 5€ – sarà acquistabile direttamente al Cinema Teatro Kennedy.