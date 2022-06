L’alba sul mare sulle note della musica d’autore per salutare l’arrivo di settembre con la dolcezza del pianoforte e le suggestioni dell’arpa nella bellissima cornice delle marine di Fasano.

Sono i due concerti all’alba, con ingresso gratuito, che si inseriscono in «Wow! Fasano», il programma di eventi promosso dall’amministrazione comunale per i mesi estivi.

Giovedì 1° settembre il molo di Torre Canne sarà il palcoscenico di Kety Fusco, mentre due giorni dopo, sabato 3 settembre, Hania Rani si esibirà al molo di Savelletri. I due concerti sono eventi «Extra Locus» nell’ambito del Locus Festival.

Hania Rani, pluripremiata pianista, compositrice e musicista, nata a Danzica, divide la sua vita tra Varsavia, dove risiede, e Berlino, dove studia e lavora spesso.

Kety Fusco, rivoluzionaria nel mondo dell’arpa, le è stato conferito il nome di 'Queen of the Electric Harp'. Destabilizza la consueta percezione dell'arpa, allontanandosi dagli arpeggi e dai tappeti sonori che lo strumento può facilmente richiamare alla mente, entrando così in un universo che nessun ascoltatore penserebbe mai possa appartenere a un'arpa.

Entrambi i concerti sono tappa di tour internazionali delle due artiste: Londra, Parigi, Lugano, Hannover e Nyon per Katy Fusco e Vienna, Budapest, Berlino, Londra, Toronto, Los Angeles, San Francisco, New York e Madrid per Hania Rani.

Sarà ad ingresso libero anche il concerto della Rimbamband (Luce Music Festival). Il gruppo pugliese famosissimo per i concerti a ritmo di musica e risate si esibirà il 18 agosto in piazza Ciaia.

«I due concerti all’alba saranno l’occasione per salutare le prime albe di settembre nell’incantevole scenario delle nostre marine – dice il sindaco Francesco Zaccaria –. Sorgerà il sole, sorgerà la musica e sulle note del pianoforte e dell’arpa celebreremo l’ultimo tratto della nostra estate. Un’estate che come sempre sarà impreziosita da tantissimi appuntamenti, tra cui anche la Rimbamband. Nelle prossime settimane il calendario completo sarà presentato alla città».

Tra le perle già svelate ci sono Ludovico Einaudi, Brunori, Capararezza, Antonello Venditti e Francesco De Gregori.