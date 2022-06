A Salamina va in scena la commedia in vernacolo “Vaccini per tutti” Copyright: n.c.

Oggi pomeriggio, giovedì 2 giugno, con inizio alle ore 19 presso l’aia di contrada Salamina nr. 16, tra Fasano e Cisternino, andrà in scena la divertente commedia in vernacolo “Vaccini per tutti” che riprende, in chiave umoristica, scene vissute all’interno di un hub vaccinale durante la campagna vaccinale anti Covid degli scorsi mesi.

L’iniziativa sarà realizzata grazie alla collaborazione tra l’Associazione “L’aia che raglia” di contrada Salamina (in agro di Fasano) e la Associazione teatrale amatoriale “Gli amici di Giìuùaànneèd” di Montalbano.

Info e prenotazioni: 388.4490646, info@aiacheraglia.it www.aiacheraglia.it