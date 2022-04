Escursioni ed eventi del prossimo week-end e del primo maggio con Serapia

Ecco il programma di appuntamenti messo a punto dalla Cooperativa Serapia per il prossimo weekend e per il primo maggio:

SAB. 30 APRILE, Giardino Botanico Lama degli ulivi - dalle 11:00 alle 12:30

VIAGGIO NEL MONDO IN GIARDINO

Visita guidata nel giardino Botanico di Lama degli Ulivi (Monopoli). Scopri di più

SAB. 30 APRILE, Capitolo - Monopoli - dalle 10:00 alle 13:00

TRA LAME E CIVILTA' RUPESTRI

Escursione tra gli ulivi monumentali di Lama dell'Assunta fino alla chiesa medievale dei S.S. Andrea e Procopio. Posti limitati. Scopri di più

SAB. 30 APRILE, Parco Regionale delle Dune Costiere - dalle 16:00 alle 19:00

AL TRAMONTO IN BICI NEL PARCO REGIONALE DELLE DUNE COSTIERE

Escursione in bici lungo la Via Francigena del Sud tra gli ulivi monumentali nel cuore del parco. Scopri di più

DOM. 1 MAGGIO, Bosco delle Pianelle - dalle 9:15 alle 12:00

IN BICI TRA BOSCHI E MASSERIE

Cicloescursione alla scoperta della Riserva del Bosco delle Pianelle e degustazione in masseria. Scopri di più

DOM. 1 MAGGIO, Giardino Botanico Lama degli ulivi - dalle 11:00 alle 12:30

VIAGGIO NEL MONDO IN GIARDINO: 1° MAGGIO

Visita guidata nel giardino Botanico di Lama degli Ulivi (Monopoli). Scopri di più

SAB. 30 APRILE e DOM. 1 MAGGIO, Parco Dune Costiere (Ostuni BR) - dalle 10:30 alle 12:30

IN BICI SULLA VIA DELL'OLIO

Ciclo-escursione nella terra degli ulivi monumentali con visita ad un frantoio ipogeo e degustazione di olio EVO. Scopri di più

ALBERGABICI - CENTRO VISITE e RENT BIKE

Inoltre continua la nostra attività di NOLEGGIO BICI e infopoint presso l'ALBERGABICI "Centro Visite del Parco delle Dune Costiere" (Casa Cantoniera di Montalbano di Fasano BR) per "viaggiare" in bici nel cuore del parco, tra natura e storia. Siamo aperti il SABATO e la DOMENICA dalle 9:30 alle 13:30 ed il 1° MAGGIO fino alle ore 18:30.