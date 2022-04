Escursioni ed eventi del prossimo week-end con Serapia

Ecco il programma di appuntamenti messo a punto dalla Cooperativa Serapia per il prossimo weekend:

SAB. 23 e DOM. 24 APRILE, Giardino Botanico Lama degli ulivi - dalle 11:00 alle 12:30

VIAGGIO NEL MONDO IN GIARDINO

Visita guidata nel giardino Botanico di Lama degli Ulivi (Monopoli). Scopri di più

SAB. 23 APRILE, Casa Rossa - Alberobello (BA) - dalle ore 17:00 alle 19:00

LA CASA ROSSA, CROCEVIA DI PUGLIA

Escursione storico-naturalistica in uno dei luoghi della memoria più suggestivi di Puglia. Scopri di più

SAB. 23 APRILE, Torre Canne (BR) - dalle ore 10:00 alle 12:30

NOVITA': LABORATORIO DI BIOLOGIA MARINA NEL FARO DI TORRE CANNE

Escursione naturalistica sulla spiaggia e laboratorio di biologia marina all'interno del Faro di Torre Canne. Attività per famiglie e bambini. Scopri di più

DOM. 24 APRILE, Parco Regionale Dune Costiere - Ostuni (BR) dalle 10:00 alle 13:00

TREKKING NEL PARCO REGIONALE DELLE DUNE COSTIERE: DA LAMA TORRE BIANCA AL MARE

Escursione nel cuore del parco dalla piana degli ulivi monumentali al mare attraversando un inaspettato canyon. Scopri di più

DOM. 24 APRILE, Bosco delle Pianelle - Martina Franca (TA) - dalle 10:00 alle 12:30

T-SHIRT BUGS&FLOWERS

Passeggiata alla scoperta delle tracce degli animali del bosco e realizzazione di magliette personalizzate a tema natura. ATTIVITA' PER FAMIGLIE E BAMBINI Scopri di più

DOM. 24 APRILE, Cala Incina - Monopoli (BA) dalle 10:00 alle 12:30

PALEOLAB: UN GIORNO DA PALEONTOLOGO

Alla scoperta del fantastico mondo dei fossili in uno dei tratti più belli della costa pugliese. Attività per famiglie e bambini. Scopri di più

DOM. 24 APRILE, Manduria (TA) dalle 16:00 alle 18:30

LA SALINA DI TORRE COLIMENA

Escursione costiera nelle riserve del litorale tarantino per conoscere la salina dei monaci e i meravigliosi fenicotteri rosa. Scopri di più

SAB. 23 e DOM. 24 APRILE, Albergabici_centro visite del Parco Dune Costiere - dalle 10:30 alle 12:30

IN BICI SULLA VIA DELL'OLIO

Escursione in bici nella piana olivetata con visita ad un frantoio ipogeo e degustazione di olii. SU PRENOTAZIONE Scopri di più

EVENTI 25 APRILE 2022

LUN. 25 APRILE, Giardino Botanico Lama degli ulivi - dalle 11:00 alle 12:30

VIAGGIO NEL MONDO IN GIARDINO: 25 aprile

Visita guidata nel giardino Botanico di Lama degli Ulivi (Monopoli). Scopri di più

LUN. 25 APRILE, Bosco delle Pianelle - Martina Franca (TA) - dalle 10:00 alle 12:30

SULLE TRACCE DEGLI ANIMALI DEL BOSCO

Escursione nel bosco e laboratorio sul riconoscimento delle tracce degli animali del bosco. Attività per famiglie e bambini Scopri di più

LUN. 25 APRILE, Parco Regionale Terra delle Gravine - dalle 10:00 alle 17:00

TREKKING AL VALLONE DELL'INFERNO

Trekking sui suggestivi monti di Martina Franca tra boschi, gravine e masserie storiche. Scopri di più

LUN. 25 APRILE, Albergabici_centro visite del Parco Dune Costiere - dalle 10:30 alle 12:30

IN BICI SULLA VIA DELL'OLIO

Escursione in bici nella piana olivetata con visita ad un frantoio ipogeo e degustazione di olii. SU PRENOTAZIONE Scopri di più

LUN. 25 APRILE, Monopoli (BA) - dalle 9:00 alle 12:30

CICLOTREKKING TRA I VERDI PATRIARCHI DI PUGLIA

Ciclotrekking tra ulivi monumentali, frantoi, masserie e visita guidata al Giardino Botanico di Lama degli Ulivi. Scopri di più

ALBERGABICI - CENTRO VISITE e RENT BIKE

Inoltre continua la nostra attività di NOLEGGIO BICI e infopoint presso l'ALBERGABICI "Centro Visite del Parco delle Dune Costiere" (Casa Cantoniera di Montalbano di Fasano BR) per "viaggiare" in bici nel cuore del parco, tra natura e storia. Siamo aperti il SABATO e la DOMENICA dalle 9:30 alle 13:30.