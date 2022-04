«Wow! Fasano», Brunori Sas in concerto il 6 agosto

Sarà Brunori Sas ad aprire l'agosto di grandi eventi in città. L'appuntamento è il 6 agosto alle 21 al Parco Archeologico Di Egnazia. Il giorno dopo, nello stesso posto, toccherà a Caparezza. Poi, il 19, piazza Ciaia ospiterà Francesco De Gregori e Antonello Venditti. E' l'estate Wow di Fasano: da giugno a settembre ci saranno grandi eventi tra musica, teatro, cinema, con appuntamenti imperdibili.

Il calendario di «Wow! Fasano», in fase di definizione, sarà completato con spettacoli, concerti, rappresentazioni per grandi e piccoli e per tutta la famiglia.

Da piazza Ciaia al Parco archeologico di Egnazia, dalle marine di Savelletri e Torre Canne al Minareto di Selva, tutto il territorio di Fasano sarà il palcoscenico di artisti di successo internazionale.

Brunori è un evento targato Locus Festival (prevendita su ticketone).