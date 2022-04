La compagnia Salvè del “Salvemini” di Fasano presenta lo spettacolo “La legge del fuoco”

Martedì 12 aprile 2022 la Compagnia teatrale Salvè porta in scena “La legge del fuoco”, libero adattamento teatrale del libro “Il signore delle mosche”, di William Golding.

Il percorso di scrittura creativa che ha portato alla messa in scena ha visto i ragazzi del PON “Raccontacelo tu” interrogarsi su alcuni temi di narrazione sociale: fra tutti, in primo piano, il contrasto tra il bene e il male, anche alla luce delle paure e degli orrori del più recente tempo storico.

L’attività laboratoriale e la performance rientrano nei moduli previsti nel progetto I GIOVANI PER L’INCLUSIONE 10.3.1°- FSEPONPU-2019-272, CUP C58H17000290007 prot. n° 7736 del 28.10.2021. I ragazzi dell’IISS “G. Salvemini” di Fasano, sono stati seguiti da Teresa Cecere e David Marzi, in qualità di esperti dell’associazione SenzaConfineTeatro e da Silvana Policoro e Cinzia Cupertino, in qualità di tutor d’aula.

Gli alunni coinvolti sono: Federica Buongiorno, Pietro Carone, Aurora Caterina Chieco, Alessia Cofano, Stefano D’amico, Carmen Di Leo, Rosanna Fanizza, Giorgia Gialluis,i Angela Leonetti, Alessia Loconte, Alena Loprete, Mattia Loprete, Francesca Nardone, Marica Palmisano, Alessia Sallaku, Federica Santini, Francesco Semeraro, Gianleo Schiavone, Anna Semeraro, Simona Taddeo, Umberto Verzola e Valentina Velletri .

Il dirigente scolastico, prof.ssa Maria Convertino, invita a prendere parte alla visione dello spettacolo o alle ore 18,00 o alle ore 20,00, sempre di martedì 12 aprile 2022. La partecipazione è gratuita, grazie al patrocinio del Comune di Fasano, previa prenotazione con un messaggio whatsapp al numero 3346548788, specificando se si intende partecipare allo spettacolo delle 18,00 o delle 20,00.

Si accetteranno adesioni fino al limite dei posti disponibili, per i due spettacoli. Si ricorda che l’accesso al Teatro Sociale è consentito solo a chi è in possesso di green pass e indossa mascherina FFP2.

Di seguito link del video promo dello spettacolo https://youtu.be/tsxIjINva3c.