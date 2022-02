Presentazione del singolo musicale della fasanese Mara Sibilio "Cuore leggero"

Lunedì 28 febbraio alle ore 18.30 presso Faso Cafè, in Piazza I. Ciaia si terrà la presentazione del nuovo singolo musicale della giovane concittadina Mara Sibilio, in arte Sibilla,

Dialogherà con l’autrice Pier Francesco Palmariggi, assessore alle Politiche Giovanili.

Sibilla debutta con Cuore leggero. La produzione originaria è dell'autore Sony Alessandro De Blasio, collaboratore da tempo di Sibilla, per poi essere stata rielaborata da Davide Maggioni che ha realizzato il master definitivo.

Mara Sibilio è una cantautrice pugliese, originaria di Fasano, classe 1997. La scelta del nome d'arte Sibilla riprende in parte il suo cognome e deriva dal significato etimologico "Far muovere la voce" che rimanda ai ruoli di profetesse che avevano nel mondo greco. Studia canto privatamente per 10 anni e si approccia alla scrittura durante l'adolescenza, nel momento in cui inizia a cambiare la sua percezione del mondo. Partecipa a vari concorsi a livello regionale per poi incontrare Davide Maggioni in occasione di A Voice for Music di Roma dove aveva presentato il brano autoprodotto Zenzero e limone. Adesso è pronta ad esordire con Cuore leggero.