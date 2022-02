Presentazione del film “Giulia” in collegamento on line con l’attrice protagonista Rosa Palasciano al Museo Laboratorio di Arte Contadina, oggi, giovedì 24 febbraio ore 18.

L’incontro sarà condotto dalla prof.ssa Antonella Colucci.

Dopo i saluti istituzionali dell’amministrazione comunale, seguirà la conferenza stampa alla presenza dei concittadini, che potranno interloquire con l’attrice.

Il film è in programmazione al cinema Teatro Kennedy di Fasano dal 24 al 28 febbraio.

Per l’occasione abbiamo chiesto all’insegnante Anna Donnaloia un ricordo di Rosa Palasciano quando frequentava la scuola dell'infanzia di Pezze di Greco.

“La rivedo a tre anni al suo ingresso a scuola come una bambina buona, tranquilla, timida, silenziosa e un po' introversa. Preferiva osservare più che mettersi in gioco.

I miei ricordi sono legati alle varie attività e proposte didattiche organizzate per aiutarla a superare la sua timidezza. Le proponevano attività manipolative, teatrali e musicali, oltre ai giochi liberi.

Alla fine del triennio Rosa è riuscita a mettere “le mani in pasta" (non amava sporcarsi le mani).

Ha partecipato a varie attività teatrali, io non ho mai intenso il teatro a scuola come " fare la recita", ma come opportunità per aitare i bambini ad aprirsi ad un'esperienza giocosa con gli altri. Tutti i bambini e in particolare i più timidi vengono guidati per superare timidezze e insicurezze, stimolati ad esprimersi ad interpretare a raccontare l'universo dei loro sentimenti, dei loro pensieri relativi alla sfera emotiva e spirituale, incentivati alla scoperta del sé e degli altri. Attraverso il laboratorio teatrale è importante che ogni bambino si senta visto accolto ed abbia la possibilità di esprimersi in libertà e creatività. Rosa il suo percorso l'ha fatto e continua a raccontarsi ora come donna”.

Questa testimonianza dimostra come diventa fondamentale il ruolo della scuola, delle associazioni culturali e delle Istituzioni museali per coltivare i sogni dei nostri giovani talentuosi.