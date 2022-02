Rassegna di Prosa: arriva a Fasano la Rimbamband con “Manicomic”

Oggi, martedì 22 febbraio, nello splendido del Teatro J.F. Kennedy di Fasano è in programma per la stagione teatrale del Comune di Fasano in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, lo spettacolo “Manicomic” della Rimbamband con Raffaello Tullo, Renato Ciardo, Nicolò Pantaleo, Francesco Pagliarulo e Vittorio Bruno, con la regia di Gioele Dix.

Una sorta di «Qualcuno volò sul nido del cuculo» in versione comico/teatrale, in cui la follia si trasforma in libertà, energia, divertimento e creatività. Perché non può esserci arte senza follia e... da vicino, nessuno è normale.

«Abbiamo fortemente voluto qui in città - spiega l’assessore Cinzia Caroli - lo spettacolo Manicomic della Rimbamband. È un pezzo molto divertente come nello stile della Rimbamband, il lavoro appare estremamente curato ed ha il pregio di mettere in evidenza, in una chiave leggera, le contraddizioni dell'essere umano guidandoci nel mondo della musica attraverso le canzoni più belle che hanno fatto la storia del costume e segnato le nostre vite. La regia del bravissimo Gioele Dix ha il merito di aver saputo guidare sapientemente questi professionisti e di aver contribuito a realizzare uno spettacolo fatto di parti recitate e parti suonate in un'ensamble di estrema gradevolezza e pregio».

«Infine vorrei evidenziare - conclude l’assessore - che anche la critica appare compatta nel sottolineare il pregio artistico di questo lavoro, lodando le performance di questi ragazzi che oramai qui a Fasano sentiamo "di casa".

Sono molto soddisfatta della bellissima risposta di pubblico, lo spettacolo è quasi sold out, sono certa che non deluderà le aspettative qui in città, saranno un paio di ore di puro divertimento e leggerezza senza dimenticare la riflessione su tematiche sempre attuali».