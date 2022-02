Escursioni ed eventi del prossimo week-end con Serapia

Ecco il programma di appuntamenti messo a punto dalla Cooperativa Serapia per il prossimo weekend:

SAB. 19 e DOM. 20 FEBBRAIO, Giardino Botanico Lama degli ulivi (Monopoli) - dalle 11:00 alle 12:30

VIAGGIO NEL MONDO IN GIARDINO

Visita guidata nel giardino di Lama degli Ulivi. Scopri di più

SAB. 19 e DOM. 20 FEBBRAIO, Albergabici_centro visite del Parco Dune Costiere (Ta) - dalle 10:30 alle 12:30.

IN BICI SULLA VIA DELL'OLIO

Escursione in bici nella piana olivetata con visita ad un frantoio ipogeo e degustazione di olii. SU PRENOTAZIONE Scopri di più

SAB. 19 e DOM. 20 FEBBRAIO, Monopoli (BA) - dalle 9:00 alle 12:30

CICLOTREKKING TRA I VERDI PATRIARCHI DI PUGLIA

Ciclotrekking tra ulivi monumentali, masserie, antichi frantoi ipogei e visita guidata al Giardino Botanico. Posti limitati. Scopri di più

SAB. 19 FEBBRAIO, Masseria Russoli - Crispiano (TA) - dalle 10:00 alle 12:00

LA MASSERIA DEGLI ASINI

A Masseria Russoli, nel Parco Terra delle Gravine, per conoscere da vicino l'asino di Martina Franca. Posti limitati. Scopri di più

SAB. 19 FEBBRAIO, Biblioteca Comunale di Martina Franca (TA) - dalle 17:00 alle 19:00

NATURA IN CITTA': conversazioni in Biblioteca

Conversazione in Biblioteca su piante e animali selvatici della Murgia di sud-est. Posti limitati. Scopri di più

DOM. 20 FEBBRAIO, Martina Franca (TA) - dalle 10:00 alle 13:00

LE ERBE SELVATICHE IN CUCINA

Passeggiata per il riconoscimento delle erbe edibili spontanee in Valle d'Itria. Posti limitati. Scopri di più

DOM. 20 FEBBRAIO, Martina Franca (TA) - dalle 17:00 alle 19:30

IL CAMMIO DELLE 7 CHIESE

Trekking urbano alla scoperta del Centro Storico di Martina Franca e della Valle d'Itria. Posti limitati. Scopri di più

DOM. 27 FEBBRAIO, Martina Franca (TA) - dalle 10:00 alle 17:00

BOSCO SELVA, STAGNO E MASSERIA MANGIATO

Escursione per conoscere la Murgia dei Trulli, tra boschi, stagni temporanei e storiche masserie. Posti limitati. Scopri di più

ALBERGABICI - CENTRO VISITE e RENT BIKE

Inoltre continua la nostra attività di NOLEGGIO BICI e infopoint presso l'ALBERGABICI "Centro Visite del Parco delle Dune Costiere" (Casa Cantoniera di Montalbano di Fasano BR) per "viaggiare" in bici nel cuore del parco, tra natura e storia. Siamo aperti il SABATO e la DOMENICA dalle 9:30 alle 13:30.