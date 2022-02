“Amo a Fasano”, il mese di febbraio dedicato all’amore in tutte le sue forme

Addobbi luminosi in piazza Ciaia, musica a tema, un contest fotografico, la mostra dei disegni degli studenti, progetti e iniziative di associazioni del territorio e il coinvolgimento delle attività produttive. Perché l’amore non è (solo) sentire le farfalle nello stomaco, ma un sentimento che può (e deve) essere declinato in più forme: amore per la musica, per la vita e la salute, per la poesia, per le arti, per il territorio, per il cibo, oltre che per il partner.

È l’edizione 2022 di «Amo a Fasano», promossa dall’amministrazione comunale in occasione della festa di San Valentino. Una iniziativa che si svolgerà per tutto febbraio all’insegna di un obiettivo: creare momenti di interesse pubblico fino a fine mese, anche per incentivare i consumi commerciali sul territorio. E proprio i commercianti sono stati coinvolti, in collaborazione con Confcommercio e Confesercenti, nella realizzazione di un video (a cura dell’ufficio Comunicazione del Comune) per invogliare a comprare a Fasano i doni di san Valentino.

Tra le iniziative promosse dall’amministrazione c’è la mostra fotografica «L’Amore e le sue declinazioni» con foto dedicate alle varie sfaccettature dell’amore. Le immagini saranno pubblicate sulla pagina Facebook «Amo a Fasano». A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione, mentre le immagini che riceveranno il maggior numero di like saranno premiate con una targa.

Inoltre gli studenti di scuole dell’Infanzia e Primaria sono stati coinvolti in una mostra grafica sul tema «L’amore» e ogni partecipante sarà premiato con un attestato.

Il cuore di Fasano, insomma, batterà, per tutto il mese. Piazza Ciaia, infatti, è stata addobbata con installazioni a tema che riportano anche i versi di alcune famosissime canzoni d’amore. C’è De Gregori con «La Leva Calcistica del ’68», Jovanotti con «A te», Antonello Venditti con «Amici Mai», Rino Gaetano con «A Mano a mano».

«Amore significa anche e soprattutto amore per la nostra città e per il nostro territorio – dice il sindaco Francesco Zaccaria – per questo motivo, come ogni anno, abbiamo voluto riproporre e rinnovare una iniziativa che è innanzitutto occasione per incentivare ad acquistare a Fasano. Ringrazio i commercianti che hanno fatto squadra e gli assessorati alle Attività Produttive, Istruzione e Politiche Sociali, Infanzia e Cultura che hanno fatto rete insieme ad associazioni e studenti con entusiasmo e passione, gli ingredienti, appunto, dell’amore, in tutte le sue forme».

«San Valentino ci consente di realizzare un duplice obiettivo – spiega l’assessore alle Attività Produttive Giuseppe Galeota –: rendere Fasano attrativa attraverso installazioni a tema e offrire una opportunità ulteriore di visibilità ai commercianti in un mese che coincide con l’ultima parte dei saldi invernali. Attraverso il calendario di iniziative promosso vogliamo sensibilizzare ai buoni sentimenti, «Amo a Fasano» è un invito a manifestarli e a riceverli perché anche attraverso queste manifestazioni di amore, nel senso universale del termine, riusciremo a superare i momenti più difficili legati alla pandemia. Ringrazio gli assessori Caroli e Martucci, lo staff Comunicazione, la ditta Luminarie D’arredo per gli allestimenti, la dirigente del settore Attività Produttive Beba Caldarazzo, il coordinamento delle associazioni di Fasano guidato da Mariateresa Maggi e le associazioni di categoria della Confcommercio e Confesercenti guidate da Donato Pistola e Sante Cofano».

«Il mese dedicato a San Valentino diventa occasione per riflettere e affrontare diversi argomenti relativi alle relazioni sociali, agli affetti e alla nostra quotidianità – dice l’assessore alla Cultura, alle Politiche dell’Infanzia e alle Politiche Sociali Cinzia Caroli –. Come assessorato alla Cultura abbiamo cercato di promuovere innanzitutto un pezzo a teatro dal titolo "Due". Il lavoro ruota attorno a una semplice domanda che però ha appassionato nel tempo poeti, scrittori, cantanti e filosofi: esiste l' anima granella? Lo spettacolo è offerto dall'amministrazione ed è quindi gratuito per i cittadini. Inoltre promuoveremo allestimenti e il Carnevale d'epoca tanto apprezzato e atteso in città. Sarà un mese in cui poter tornare a vivere la bellezza ed il piacere dello stare insieme».

«Abbiamo voluto coinvolgere le scuole nella raffigurazione dell’amore, perché il disegno è il modo più naturale di espressione dei bambini, che comprende fattori intellettivi e affettivi – dice l’assessore all’Istruzione Donatella Martucci –. Attraverso i disegni i bambini sanno dare forma alle loro emozioni e ci portano nel loro mondo fatto di fantasia, di stupore, di amicizia e di sentimenti autentici».

PROGRAMMA

Dall’ 8 al 14 febbraio - Pagina fb Coordinamento “Associazioni in Rete”

“L’ AMORE COME CURA” a cura del dott. Giuseppe Pulito (Medico Pediatra ASL Brindisi) e Associazione “Nati per leggere”

“IL POTERE SALVIFICO DELLA LETTURA”: un balsamo magico per anima e corpo. A cura di Alessandra Recchia (Imprenditrice Culturale e turistica) e Luana Manghisi (docente)– Associazione “Nati per leggere”

Dal 7 al 28 febbraio - Gioielleria “Cedro” e “Il Barrino”

“Cartoline dalla Selva”

Esposizione di cartoline grafiche raffiguranti scorci della collina fasanese a cura dell’Associazione “Pro Selva”

Dal 10 al 28 febbraio - Tiara Gioielli

“L’ AMORE E’ UNA SCELTA”

Iniziativa di Solidarietà a cura di Tiara Gioielli in collaborazione con l’Associazione “Calliope”

Info: 3922101957

Canali social “Tiara Gioielli”

Dal 10 al 28 febbraio

Pagina fb Associazione Culturale “Nuova Aurora-Diac.Fiorenzo Marsella”

“SI VEDE BENE SOLO CON IL CUORE...”

Video realizzati dai ragazzi dell’Associazione e consegna di pensierini fatti a mano agli ammalati dell’ Ospedale di Comunità

Dal 13 al 28 febbraio - Pagina fb Associazione di Volontariato “Area Celsi”

V edizione “RareAbilità”: la bellezza della diversità come risorsa e valore

Incontri online di sensibilizzazione e testimonianze in occasione della “Giornata Mondiale delle Malattie Rare”

Dal 13 al 28 febbraio - P.zza della Repubblica (Villetta S’ Antonio)

“#IOAMOAFASANO”: Installazione artistica.

A cura dell’Associazione “Iniziative per Fasano”

Domenica 13 febbraio, ore 10.00: inaugurazione.

Dal 14 al 28 febbraio – Pagina fb Associazione Culturale “Calliope”

“Così cantiAmo l’Amore”

Videoclip musicali a cura degli artisti dell’Associazione “Calliope”

Domenica 6 febbraio , ore 9.30-13.00- Piazza Ciaia

“CUSTODIRE OGNI VITA” in occasione della Giornata per la vita. “Angolo della solidarietà”: raccolta prodotti per l’infanzia e distribuzione oggettini solidali. A cura del MPV e CAV di Fasano

Mercoledì 9 febbraio , ore 17.30- Pagina fb Coordinamento “Associazioni in Rete”

“Custodiamo ogni Vita dal concepimento alla morte naturale” incontro online orientato alla promozione umana e alla custodia della vita a cura del MPV e CAV di Fasano

Domenica 13 febbraio , dalle ore 12.00

Raccolta di materiale spiaggiato dalle mareggiate lungo un tratto del litorale a cura dell’Associazione “Iniziative per Fasano”.

Per info e adesioni: 3383984126

Domenica 13 febbraio, ore 19.00- Sala di Rappresentanza Palazzo di Città

“Attimi di immagini di Fasano”: uno sguardo sul territorio di Fasano con fotografie e versi. A cura dell’Associazione Culturale “Cocolicchio”

Ingresso contingentato con obbligo di Green pass rafforzato e mascherina FFP2. L’ evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina fb “Coordinamento Associazioni in Rete Fasano”.

Lunedì 14 febbraio, ore 16.30/19.30- Piazza Ciaia

“NON FARTI SPEZZARE IL CUORE”: mass training per la popolazione sulle tecniche salvavita di rianimazione cardiopolmonare e disostruzione delle vie aree adulto e lattante con dimostrazione sull’ utilizzo del defibrillatore. A cura di Sicurezza in soccorso SRL

Lunedì 14 febbraio , ore 16.30- Chiostro dei Minori Osservanti

“Abbracciati nella RETE del CUORE”

Presentazione del Progetto “Al fianco delle donne” dell’ASD “Giovanni Custodero” in collaborazione con le Associazioni “Una stanza per un sorriso”, “Area Celsi”, “Nuova Aurora” e dei Parrucchieri aderenti.

Ingresso su invito. L’ evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina fb “Coordinamento Associazioni in Rete Fasano”.

Lunedì 14 febbraio, ore 17.00/19.00- Sala di Rappresentanza Palazzo di Città

“Viva gli Sposi”: consegna di pergamene alle coppie che hanno celebrato i 50 anni di matrimonio a cura dell’Amministrazione Comunale.

Musica e poesia a cura di Valerio Bianco e Mariateresa Maggi (voci), Giuseppe Andrea Porcello (chitarra)

Domenica 20 febbraio , dalle ore 9.30- L.go “Aquilino Giannaccari” (Selva di Fasano)

Passeggiata ecologica sul territorio Silvano a cura dell’Associazione “Iniziative per Fasano” in collaborazione con il “GRUPPO DI RICERCA ECOLOGICA FASANO”.

Per info e adesioni: 3383984126

Domenica 20 febbraio , ore 10.00-12.30/16.30-19.30- Chiostro dei Minori Osservanti

Esposizione di oggetti di Antiquariato a cura dell’Associazione “Iniziative per Fasano”

Ingresso contingentato con obbligo di Green pass rafforzato e mascherina FFP2

Domenica 20 febbraio, ore 9.00

“Rispetta l’ambiente e … rispetti te stesso” - attività di raccolta plastica e rifiuti a cura del “Gruppo Artemide” e dell’Associazione “G. Cusodero”

Per info e adesioni: 3341155262

Mercoledì 23 febbraio, ore 16.30/19.30- Piazza Ciaia

“NON FARTI SPEZZARE IL CUORE”: mass training per la popolazione sulle tecniche salvavita di rianimazione cardiopolmonare e disostruzione delle vie aree adulto e lattante con dimostrazione sull’ utilizzo del defibrillatore. A cura di Sicurezza in soccorso SRL

Giovedì 24 febbraio, ore 18.00 - Chiesetta Santa Maria delle Grazie

Evento Online “AMORE E CURA DEL PATRIMONIO ARTISTICO FASANESE”. Il restauro come atto di amore e cura del patrimonio. A cura della Società di Storia Patria per la Puglia- Sez. “G, Marangelli” - Fasano

Domenica 27 febbraio , ore 12.00- Pagina fb Associazione di Volontariato “Area Celsi”

“Area Celsi” in diretta da Piazza San Pietro (Roma) per la benedizione del Santo Padre alla Comunità dei “Rari”

Domenica 27 febbraio , ore 18.30- Teatro Sociale

Spettacolo teatrale “Due” con David Marzi e Stefania Paternò a cura dell’APS “Senza Confine”

Domenica 27 febbraio e martedì 1 marzo, dalle ore 19.00

“Carnevale d’ Epoca” - passeggiata di figuranti in costume d’ epoca per le vie del Centro cittadino a cura dell’Associazione “Fasano Fotografica”

Lunedì 28 febbraio - Pagina fb Associazione di Volontariato “Area Celsi”

“Accendiamo le luci sulle Malattie Rare”: Fasano accende le luci sulle Malattie rare. Iniziativa nazionale promossa da UNIAMO (Federazione Italiana Malattie Rare). Testimonianze in diretta da Piazza Ciaia.

Dal 10 al 28 febbraio - Pagina fb “Amo a Fasano”

A cura dell’Amministrazione Comunale

Mostra fotografica online “L’ Amore e le sue declinazioni”.

Sarà possibile votare con un “like” la foto preferita entro il 27 febbraio

Dal 10 al 28 febbraio - Palazzo di Città

A cura dell’Amministrazione Comunale

Mostra grafica sul tema: “L’Amore” rivolta agli studenti delle scuole materne ed elementari del territorio

Lunedì 28 febbraio , ore 18.30- Sala di Rappresentanza Palazzo di Città

Consegna attestati di partecipazione alla mostra grafica “L’amore” e alla mostra fotografica online “L’Amore e le sue declinazioni”.