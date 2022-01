A Fasano l’anteprima nazionale di “Anastasia e la maledizione dei Romanov”

Sarà il Teatro Sociale di Fasano ad ospitare, venerdì 28 gennaio, alle ore 21, il primo incontro con il pubblico dello spettacolo di danza Anastasia e la maledizione dei Romanov, co-prodotto dalle compagnie Equilibrio Dinamico e La Luna nel Letto, per la coreografia di Roberta Ferrara, in programma nell’ambito della stagione teatrale 2021/2022 del Comune di Fasano in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Una produzione di danza che accoglie al suo interno contenuti, dettagli, proiezioni che fanno dello spettacolo il terreno di incontro e dialogo tra linguaggi diversi e che contribuiscono ad ampliare l’orizzonte verso una proposta di danza tout-public. Dopo la battuta d’arresto subita lo scorso anno a causa dell’acuirsi della pandemia di Covid19, ecco che lo spettacolo si presenta in anteprima al pubblico, in attesa del debutto previsto per il prossimo giugno nell’ambito del festival nazionale Colpi di Scena.

Michelangelo Campanale dirige i danzatori della Compagnia Equilibrio Dinamico in un racconto ispirato alla storia vera di Anastasia, figlia dell’ultimo Zar di Russia, Nicola II, abbracciando anche il mito e le leggende sul destino della giovane. Quest’ultima, secondo le narrazioni riportate alla luce, negli anni ‘90, anche dalla casa di produzione americana Fox con un film di animazione di successo, sarebbe riuscita a sopravvivere allo sterminio della sua intera famiglia, avvenuto il 17 luglio del 1918.

Il tempo scorre e fugge come un cavallo senza tregua. La macchina del tempo scandisce il flusso delle azioni con particelle che esplodono nello spazio creando un posto dal quale la protagonista Anastasia è intrappolata. Un sogno, un ricordo, realtà? Siamo in un limbo tra fantasia e azioni storiche che esplodono sui personaggi, lasciando melodie che si propagano nell'aria in suggestioni di colori e interazioni.

Dopo Fasano la tournée proseguirà a Corato (30 gennaio, ore 18, Teatro Comunale) e Foggia (6 febbraio, ore 18.30, Teatro Giordano).

ANASTASIA E LA MALEDIZIONE DEI ROMANOV

Da un’idea di Roberta Ferrara;

Con Antonello Amati, Giulia Bertoni, Camilla Romita, Damiano Scavo e Gaia Triacca;

Voce narrante Maria Pascale;

Coreografia Roberta Ferrara;

Regia e drammaturgia Michelangelo Campanale;

Assistente alla regia e coreografia Annarita De Michele;

Assistente alla regia Maria Pascale;

Visual Artists Raffaele Fiorella e Alessandro Vangi;

Scene e disegno Luci Michelangelo Campanale;

Costumista Franco Colamorea;

Assistente costumista Natascia Zaccaria;

Trucco/Parrucco Antonio Lopopolo;

Responsabile Produzione Vincenzo Losito;

Coproduzione Equilibrio Dinamico Company e La luna nel Letto

Con il supporto del Teatro Pubblico Pugliese, Comune di Barletta e Comune di Fasano

Coproduzione Compagnie Art Garage e Resextensa

Venerdì 28 gennaio, ore 21, Teatro Sociale – Fasano (Via Nazionale dei Trulli)

Biglietti

Biglietti 10 euro posto unico per tutti gli ordini e le tipologie di spettatori.



Botteghino Teatro Sociale

Il 26 e 27 gennaio dalle 17.30 alle 19.30

Il 28 gennaio dalle 17.30 all’inizio dello spettacolo.

Info:

Ufficio Cultura Comune di Fasano: 0804394290

Botteghino Teatro Sociale: 3480027873

Vincenzo Losito: 389239142

www.teatropubblicopugliese.it