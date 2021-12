"Christmas Party": lo spettacolo per la Croce Rossa di Fasano

“Christmas Party” è il nome dello spettacolo portato in scena ieri sera, martedì 21 dicembre, al Teatro Sociale di Sociale per la Croce Rossa Italiana.

Ritrovarsi insieme, a pochi giorni dal Natale, per scambiarsi gli auguri e tirare le somme: ecco cosa hanno fatto le protagoniste sul palcoscenico e anche gli spettatori presenti in sala.

Nove protagoniste, nove donne, nove amiche – di cui una assente, la cui partecipazione è stata garantita da un monologo registrato – con la conduzione di Danilo Giuva e Annalisa Calice: questa la ricetta vincente per ricreare un clima di Natale privo di cliché.

Nelly Allocca, Angela Anelli, Barbara Busolini, Monica Ciaccia, Angela Corbacio, Giorgia De Giuseppe, Teresa Plantamura, Ilaria Sabatelli, Raffaella Vaccaro, vestite a festa, hanno descritto i diversi punti di vista con i quali si vive l’atmosfera delle feste: non solo la magia e la felicità che pare dover essere percepita da chiunque, non solo le lucine colorate e gli enormi alberi addobbati, ma anche la malinconia, la solitudine, i sorrisi di circostanza. Con realismo e sense of humor le protagoniste, incontrandosi per un brindisi di fine anno, hanno portato sul palco la realtà fatta di auguri, ricette e amicizia.

E, se Natale spesso è sinonimo di regali, il regalo di ieri sera è stato duplice: dedicarsi un’ora di leggerezza e, al contempo, contribuire ad un progetto nobile, virtuoso e spontaneo, quello della Croce Rossa di Fasano e dei suoi volontari. Le donazioni ricevute, infatti, permetteranno loro di continuare ad essere presenti accanto a chi ne ha più bisogno, come fanno da sempre e come hanno fatto ancor di più in questi due anni di pandemia – come ha sottolineato il sindaco Francesco Zaccaria in apertura.

Nella serata di ieri, inoltre, è stata presentata la nuova idea pensata per poter aiutare la Croce Rossa di Fasano: la tessera di “Socio Sostenitore”. Quanti vorranno potranno tesserarsi come soci sostenitori con il contributo di €20, in questo modo potranno sia sostenere i volontari nelle attività che ogni giorno svolgono con dedizione, sia ricevere sconti presso gli esercenti convenzionati.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito crifasano.it.

Resta comunque a disposizione per eventuali donazioni anche l'iban: Banca Sella – Filiale di Fasano intestato a Croce Rossa Italia Comitato di Fasano IT90P0326825801052761802001.