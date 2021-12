Serata con l’associazione Quattrozampe nel cuore sotto l’Arco del Balì

La Quattrozampe nel Cuore ha organizzato una serata in compagnia dei propri concittadini per stare insieme in questi giorni di festa e scaldare il nostro corpo e la nostra anima.

L’evento (che avverrà nel massimo rispetto delle norme anticovid, come previsto per legge) è per stasera 20 dicembre dalle 19:00 in poi sotto l’Arco del Bali’ dove si potranno degustare pettole e vin brulè, ballando sulle note dei canti popolari, magistralmente interpretati dal noto gruppo fasanese “Impronte di Puglia”.

Ci saranno mercatini di prodotti tipici e dulcis in fundo, la presentazione del “canettone”, un particolare e nuovo prodotto gastronomico artigianale da degustare insieme ai nostri amici a 4 zampe.

Il “canettone” difatti, è adatto sia a noi che ai nostri animali da compagnia.

Le offerte e donazioni andranno in beneficienza all’associazione, per l’accudimento e la cura degli animali che vagano senza una stabile dimora in attesa di un’adozione.

Vi aspettiamo per divertirci insieme e vivere il vero spirito delle festività natalizie.