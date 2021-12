L’associazione «Sckìtte doó» organizza la serata inaugurale all’Arco del Balì

«La sinergia tra pubblica amministrazione, associazionismo e imprenditoria è sicuramente la formula vincente per far brillare nuovamente il nostro amato centro storico. Esprimo, pertanto, viva gratitudine all’Associazione Sckíìtte ddó per l’estro, l’impegno, la volontà di questi lodevoli cittadini che con la loro azione anche di coinvolgimento e di sensibilizzazione dei diversi partner, compresa la scuola, stanno assicurando un positivo risultato in termini di accoglienza e crescita sociale».

Con queste parole il Vicesindaco Luana Amati presenta la serata inaugurale dell’Arco del Balì, che si volgerà oggi, venerdì 17 dicembre, a partire dalle ore 18:00 presso l’Arco del Balì, nel cuore del centro storico di Fasano.

La serata è organizzata, con il patrocinio dal Comune di Fasano, dalla neonata associazione “Sckìtte doó”, con la collaborazione degli studenti dell’alberghiero dell’Istituto “G. Salvemini” di Fasano e con il contributo degli alunni sia del corso di Grafica e Comunicazione dell’ITET che di quello di Manutenzione Elettrica dell’IPSIA sempre dello stesso Istituto.

A solleticare l’udito del pubblico e a dar ritmo alla serata ci penseranno le melodie e i canti del Gruppo di Musica Popolare «U Panaridd», mentre sarà possibile deliziare non solo l’udito ma anche il palato con la degustazione di prodotti tipici - a cura degli studenti dell’Istituto Alberghiero «G. Salvemini», - e la degustazione di vini a curata dalla «Cantina Tenute Girolamo» di Martina Franca, in collaborazione con l’Enoteca Argento di Fasano.

L’evento rispetterà tutte le attuali normative Covid.