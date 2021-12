“La magia del Natale in città”: oltre 50 eventi per tutta la famiglia in ogni luogo del territorio

Laboratori, tombolate, giochi per bambini, il cinema la domenica e il teatro per i più piccoli. E ancora concerti, il gran galà delle feste, mostre, installazioni, banchetti solidali, gli artisti di strada e le street band.

È «La magia del Natale in città» il programma di eventi dell’amministrazione comunale per le feste. Un calendario di oltre 50 appuntamenti realizzato in collaborazione con le associazioni e le attività produttive per vivere il calore delle feste in ogni angolo del territorio di Fasano.

Si è già partiti con i primi laboratori, si proseguirà fino al 6 gennaio quando la befana correrà in piazza Ciaia con i giochi a staffetta per i più piccoli e anche oltre fino alla tombolata conclusiva dell’8 gennaio per i bambini.

Tante sono le attività per i giovanissimi, soprattutto laboratori e letture per ogni età, ma anche due spettacoli teatrali gratuiti al Teatro Sociale in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese e cinque domeniche al Cinema Teatro Kennedy con classici per l’infanzia. E ancora: la Notte bianca dei bambini il 17 dicembre a Montalbano.

Gli appuntamenti sono rivolti a tutta la famiglia: dai concerti Gospel al Gran Galà di Capodanno del 28 dicembre, ai contest fotografici, ai presepi.

«Vogliamo che sia un Natale speciale in tutti i luoghi del nostro territorio – dice il sindaco Francesco Zaccaria –. Preziosissima è stata la collaborazione delle associazioni, dei commercianti, di tutte le categorie produttive della città che hanno lavorato in sinergia con l’amministrazione a tempo di record per realizzare un cartellone ispirato essenzialmente a questi obiettivi: far vivere la magia delle feste a tutta la famiglia e in ogni luogo della nostra Fasano affinché ovunque si torni a respirare un’aria di festa grazie a una grande quantità di eventi di qualità. Ringrazio quanti hanno contribuito alla realizzazione del calendario e gli assessori Caroli e Palmariggi che insieme a tutta la giunta hanno lavorato in squadra per progettare il Natale».

Bambini e famiglie saranno al centro del cartellone, sottolinea il sindaco e lo conferma l’assessore alla Cultura Cinzia Caroli: «Abbiamo pensato soprattutto a loro nel progettare questo calendario. L'offerta spazia dal cinema al teatro, dai laboratori ai piccoli spettacoli, dai concerti ai contest, tutto rigorosamente gratuito.

Grazie alla collaborazione preziosa del coordinamento delle Associazioni, del Tpp e del cinema Kennedy, il programma degli eventi natalizi a Fasano si caratterizza per un livello indiscutibilmente alto e per un'offerta culturale variegata. Se il meteo ci aiuterà con serate non piovose e non molto fredde potremo vivere momenti davvero belli e a misura di ogni età e comunque a misura di tutti i cittadini che si predispongono positivamente a vivere e sentire questo Natale 2021».

«Abbiamo affidato il compito di animare i giorni di festa alle brillanti capacità delle associazioni del nostro territorio, che rappresentano tutte un patrimonio umano di enorme valore e qualità di cui siamo fortemente orgogliosi - dice l’assessore al Turismo e alle Politiche Giovanili Pier Francesco Palmariggi -. Un lavoro di squadra tra cittadini e amministratori, per costruire un programma di eventi intenso, senza limiti spaziali e temporali, in grado di riunire la comunità, ma anche di attrarre visitatori nel nostro territorio per farne apprezzare a furti bellezza e potenzialità».







CALENDARIO EVENTI NATALE 2021

12 dicembre

Ore 10.00, Contrada Salamina, Pezze di Greco : Christmas bingo for kids "- Ass. L’ Aia che raglia (per info e prenotazioni 3884490646)

13 dicembre

- Ore 18.00, Sala di Rappresentanza, Palazzo di Città: Convegno curato da Rotary e Amministrazione comunale: “Per chi suona la campanella, a scuola in sicurezza”.

17 dicembre

Ore 18.00, Chiostro dei Minori Osservanti, Fasano: “Natale in compagnia” a cura della Scuola Barsento sezione C

Ore 19.00, Piazza della Libertà, Montalbano: “Notte bianca dei bambini” a cura dell'Amministrazione Comunale e Lab Communications

18 dicembre

Ore 18.00, Chiostro dei Minori Osservanti, Fasano: “Gli Elfi cantastorie” a cura dell’Ass. “Sottosopra”

Ore 19.15 - Chiesa S. Francesco Da Paola, Fasano: Concerto “Bambino d’ Amore” a cura dell’Ass. Culturale “Cocolicchio”

19 dicembre

Ore 10.00, Piazza della Repubblica: “L’ Albero della poesia” - Centro di aiuto per la vita e Iniziative per Fasano

Ore 11.00, Cinema Kennedy: film "Space Jam” a cura Dell'Amministrazione Comunale e del cinema Kennedy. Ingresso libero

20 dicembre

Ore 10.00- 23.00, Arco del Balì, Fasano: “Natale a quattro zampe” a cura dell’Ass. Quattro Zampe nel cuore

Ore 18,00, Chiostro dei Minori Osservanti, Fasano: “Letture piccine a Natale” a cura dell’Ass. Nati per Leggere

Ore 18,00, Teatro Sociale, Fasano: Un magico Natale Glitter

21 dicembre

Ore 18.30- Piazza XX settembre, Pezze di Greco: “ L'albero dei desideri” a cura dell’Ass. Azione Cattolica Pezze di Greco, ASD ATLETICO PEZZE, Vincenziane, UNITALSI, ORATORIO “SAN FILIPPO NERI”, Scuola di ballo “Guaperia Rumbera”, ASD Skating

Ore 20,45, Teatro Sociale, Fasano: Christmas Party, spettacolo teatrale di beneficienza a cura della Croce Rossa Italiana

23 dicembre

Dalle 16.30 alle 17.30, Chiostro dei Minori Osservanti, Fasano: Laboratorio Realizzazione, con materiali da riciclo, di addobbi natalizi a cura di Ciaialab (per info e prenotazioni 0802043624 – 3319564461)

Ore 20.30, Teatro Sociale, Fasano: Spettacolo di danza a cura della New Pas de deux

24 Dicembre

Ore 19.30 : “C’è festa: suona la Banda!” Intrattenimento musicale itinerante per le vie e le piazze principali del paese. A cura dell’Associazione Culturale Musicale “Ignazio Ciaia”.

Ore 23.45 - Piazza Ciaia, Fasano: “Fire Xmas”. Auguri da Menti Ardenti”. Fire show

26 dicembre

Ore 11.00, Cinema Kennedy: film "Small Foot”, Cartoons per bambini a cura dell'Amministrazione Comunale e del cinema Kennedy. Ingresso libero

Ore 20.30, Sagrato della Chiesa S. Giovanni Battista, Fasano : The Gospel Concert (il concerto verrà anticipato dall’esibizione “Natale dei songwriter”). A cura dell’Ass. Culturale “Quarto Fittizio”

27 dicembre

ore 18.00, Chiesa di San Francesco da Paola: ANCHE A FASANO IL SEGNO DI DOMENICO CARELLA. Percorso d’arte tra immagini e suoni per celebrare i 300 anni dalla nascita. Organizzato da Società di Storia Patria per la Puglia sezione “G. Marangelli” di Fasano e Confraternita di S. Maria della Salette e S. Francesco da Paola di Fasano

Ore 19.00, Piazza della Libertà, Montalbano : “Christmas in rock”. Concerto a cura dell’Ass. Culturale “Quarto Fittizio”

28 dicembre

Ore 20 30, Teatro Sociale: “Gran Gala di Capodanno” a cura dell’Ass. I. Ciaia. Ingresso libero

29 Dicembre

Ore 19,00, Piazza XX settembre, Pezze di Greco: The Gospel Concert 2. A cura dell’Ass. Culturale “Quarto Fittizio”

30 dicembre

16:30/17:30, Chiostro dei Minori Osservanti, Fasano: Laboratorio Decorazione con la pasta di sale a cura di Ciaialab (per info e prenotazioni 0802043624 – 3319564461)

Ore 17:30 (porta) 18:30 (sipario), Teatro Sociale, Fasano: spettacolo teatrale per bambini ” La bottega dei giocattoli” a cura di Amministrazione comunale e Teatro Pubblico Pugliese. Ingresso libero

ore 18,00, Chiesa di S. Francesco da Paola : La tela della “Sacra Famiglia”. Presentazione del restauro. Cartellone: A SUA DIVOZIONE, Percorsi d’arte tra immagini e suoni.” organizzati da Confraternita di S. Maria della Salette e S. Francesco da Paola e Parrocchia S. Maria della Salette di Fasano

Ore 19.30, Pezze di Greco: Magic Fantasy a cura di Amministrazione Comunale, attività produttive e Lab Comunications

2 gennaio

Ore 11.00, Cinema Kennedy: "Tom e Jerry”, Cartoons per bambini a cura dell'Amministrazione Comunale e del cinema Kennedy. Ingresso libero

Ore 19.30: “C’è festa: suona la Banda!” Intrattenimento musicale itinerante per le vie e le piazze principali del paese. A cura dell’Associazione Culturale Musicale “Ignazio Ciaia”.

3 gennaio

Ore 19,00: Euroband, per le vie principali di Fasano a cura di LAB Communications

4 gennaio

ore 18,00, Chiesa di S. Francesco da Paola : “Fuga in Egitto” nei paliotti degli altari. Cartellone: “A SUA DIVOZIONE, Percorsi d’arte tra immagini e suoni.” organizzati da Confraternita di S. Maria della Salette e S. Francesco da Paola e Parrocchia S. Maria della Salette di Fasano.

Ore 19,00: Conturband Street Band, per le vie principali di Fasano a cura di LAB Communications

5 gennaio

Ore 17.00-22.00, Portici delle Teresiane, Fasano: “Befana a quattro zampe” a cura dell’Ass. 4 Zampe nel cuore

Ore 19.00, Piazza Ciaia Fasano-Corso Garibaldi-Corso V. Emanuele, Via C. Alberto, Fasano: “ Street art” Festival di artisti di strada e giocoleria a cura dell’Amministrazione Comunale e di LAB Communications

Ore 20.00, Sala di Rappresentanza-Palazzo di Città: concerto “Natale... e non solo” a cura del quartetto “Solid Brass”. Ingresso libero

6 gennaio

Ore 10.00, Piazza Ciaia, Fasano: “Befana corre in Piazza” Giochi a staffetta per bambini a cura dell’Ass. Polisport

Ore 18.00, Teatro Sociale: spettacolo " Il fantasma di Canterville" (dai 10 anni in su) a cura di Amministrazione comunale e Teatro Pubblico Pugliese. Ingresso libero

Gennaio

ore 16:30, Chiostro dei Minori Osservanti, Fasano: “Tombolata per i bambini” a cura di Ciaialab (per info e prenotazioni 0802043624 – 3319564461)

gennaio

ore 11.00, Cinema Teatro Kennedy, Fasano: “Un cinema per amico” proiezione del film “Storm boy”. Ingresso libero

16 gennaio

ore 11.00, Cinema Teatro Kennedy, Fasano: “Un cinema per amico” Proiezione del film “Cicogne in missione”. Ingresso libero

COMITATO STELLA SULLA GROTTA

Dall’ 8 dicembre al 6 gennaio : 36^ edizione “Stella sulla grotta”, Monte Rivolta – Località Laureto di Fasano

MOSTRE, INSTALLAZIONI, INIZIATIVE E BANCHETTI SOLIDALI

Dal 27 novembre al 9 dicembre: Contest Fotografico “Il Natale in uno scatto” a cura del Coordinamento “Associazioni in Rete Fasano”. Votazione online dal 19 dicembre al 6 gennaio. Info sulla pagina fb “il Natale in uno scatto”

Dal 4 dicembre al 2 gennaio: iniziativa solidale “Regalo sospeso. Fa’ che sia Natale per tutti” presso le Attività commerciali aderenti a cura del Coordinamento “Associazioni in Rete Fasano”. Info sulla pagina fb del Coordinamento

Dal 4 al 12 dicembre, ore 17.00-20.00 –ZooSafari: Presepe Vivente- Ass. Nuova Aurora e durante le festività consegna di un pensiero realizzato dai soci alle strutture Assistenziali del territorio.

12-19-26, ore 17.00-22-00 - Portici delle Teresiane

“Ricordando i vecchi tempi”- Comunità “Mano nella mano”

“Banchetti a quattro zampe” - Ass. Quattro zampe nel cuore

Dal 13 dicembre al 9 gennaio, ore 18.00-21.00 - Sede UTL: Mostra Internazionale "I Presepi del Chiostro. Speranza Rinascita Pace”- Università del Tempo Libero “S. Francesco d’ Assisi” di Fasano

Dal 18 dicembre al 6 gennaio, ore 18.00-20.00- Chiostro dei Minori Osservanti: “Natale al Chiostro con le Associazioni in Rete”. Intrattenimento per bambini, laboratori, artigianato e iniziative solidali a cura del Coordinamento delle Associazioni del territorio. Programma sulla pagina fb “Coordinamento Associazioni in Rete Fasano”

Per tutto il periodo natalizio: “Gentilezza a Natale”- promozione pratica di gentilezza a cura dello Studio Pediatrico Dott. Giuseppe Pulito

Dal 19 dicembre, Chiostro dei Minori Osservanti: Iniziativa Solidale “RICAVARE PER DONARE”- GRUPPO SCOUT AGESCI FASANO1

Installazione “GLORIA IN EXCELSIS DEO”, Via Madonna delle Grazie a cura del Centro di aiuto alla vita

Presepe Vivente di Pezze di Greco

19 dicembre 2021

Ore 10 Corteo dell’evento per le vie di Pezze di Greco

Ore 11 Messa dei figuranti presso la Chiesa Parrocchiale di Pezze di Greco

Ore 12 Corteo dell’evento per le vie di Pezze di Greco

26-27-28 dicembre 2021

Ore 10-13 Visita al villaggio rupestre di Lama del Trappeto per i gruppi organizzati

Ore 16-21 Rappresentazione del Presepe Vivente presso il Museo Laboratorio di Arte Contadina-Pezze di Greco in collaborazione con Ulixes

1-2-3-5 gennaio 2022

Ore 10-13 Visita al villaggio rupestre di Lama del Trappeto per i gruppi organizzati.

Ore 16-21 Rappresentazione del Presepe Vivente presso il Museo Laboratorio di Arte Contadina-Pezze di Greco in collaborazione con Ulixes

6 gennaio 2022

Ore 12: Corteo dei Magi per le vie di Pezze di Greco

Ore 10-13 Visita al villaggio rupestre di Lama del Trappeto per i gruppi organizzati.

Ore 16-21 Rappresentazione del Presepe Vivente presso il Museo Laboratorio di Arte Contadina-Pezze di Greco in collaborazione con Ulixes

A cura dell’Associazione Culturale “Presepe Vivente” di Pezze di Greco