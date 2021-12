La Comunità “Mano nella mano” presenta la prima edizione di “Ricordando i vecchi tempi”

Nei giorni 12, 19 e 26 dicembre la Comunità “Mano nella mano” di Fasano, facente parte dell'organizzazione mondiale FEDE E LUCE, sarà presente ai Portici delle Teresiane per rivivere, con la partecipazione della cittadinanza, le antiche tradizioni dei lavori a maglia raccolti intorno ai bracieri così come facevano i nostri genitori.

I lavori, che verranno assemblati in seguito, serviranno a realizzare delle coperte di lana per i senzatetto. Il progetto, che viene presentato pubblicamente per la prima volta, è già stato realizzato negli scorsi anni per aiutare i soggetti più fragili della nostra società, che spesso e volentieri vengono dimenticati anche dalle Istituzioni. La Comunità, nasce nello spirito di Fede e Luce che ha come scopo quello di aiutare le persone con handicap e le loro famiglie a trovare il loro posto nella vita ecclesiale e nella società, stabilendo dei legami di amicizia con Io scopo di sottrarli all'isolamento e far loro scoprire che il soggetto più fragile può essere fonte di solidarietà e di unione con gli altri. Tra le attività della Comunità rientra anche un laboratorio di cucina, per cui i ragazzi hanno realizzato dei panettoncini che saranno esposti su alcune bancarelle allestite sempre sotto i portici e venduti insieme ad altri oggetti realizzati in altri laboratori.

Tutta la cittadinanza è invitata.