Un “Christmas Party” per sostenere la Croce Rossa di Fasano

Il più profondo significato del Natale è racchiuso nella rinnovata scintilla di solidarietà che le festività riescono, per fortuna, a riaccendere. Sotto questa fiamma, il Comitato di Croce Rossa Italiana di Fasano – con il patrocinio del Comune – presenta uno spettacolo, Christmas Party, il prossimo 21 dicembre al Teatro Sociale con sipario alle ore 20:45. Il ricavato sarà devoluto interamente al Comitato per sostenerlo nelle attività che rivolge al territorio.

Sul palco saliranno nove attrici in uno spettacolo ideato dalle stesse e frutto di un percorso laboratoriale, con la guida dall’attore e Volontario CRI Danilo Giuva. Nelly Allocca, Angela Anelli, Barbara Busolini, Monica Ciaccia, Angela Corbacio, Giorgia De Giuseppe, Teresa Plantamura, Ilaria Sabatelli, Raffaella Vaccaro: queste le donne che si esibiranno in un testo che mette in scena la quotidianità del Natale. Un gruppo di amiche si ritrova per gli auguri di rito e, tra un addobbo e l’altro, le donne avranno modo di ripercorrere fatti e curiosità della loro vita, presente e passata: il personale rapporto con le feste, i legami importanti, le tradizioni culinarie e i diversi modi di stare al mondo. Sarà un incontro attraversato da ricordi, sorrisi e malinconie che porterà le protagoniste al tanto atteso brindisi natalizio.

L’evento vedrà la conduzione di Danilo Giuva e Annalisa Calice.

«Il Natale è il periodo in cui la fragilità dell’uomo irrompe e il pensiero rivolto a chi è “invisibile” si fa più insistente – dichiara il presidente del Comitato della Croce Rossa di Fasano, Roberto Posado –. Con questa iniziativa, chiediamo di riaccendere la candela della solidarietà per sostenere l’operato dei nostri Volontari, sempre al fianco delle persone. Lo spettacolo, in pieno clima natalizio, sarà l’occasione perfetta per prepararsi alle festività».

Per prenotazioni e ulteriori informazioni potete mandare un messaggio WhatsApp allo 0804414677 (link: https://wa.me/390804414677).