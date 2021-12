Manifestazione pubblica “L’albero delle poesie”

Le Associazioni “Movimento e Centro di aiuto alla Vita” e “Iniziative per Fasano”, i Volontari del Servizio Civile Universale, in collaborazione con gli Istituti delle Scuole Primarie di via Mignozzi e via Galizia per la classi quinte, hanno organizzato per il giorno di domenica 19 dicembre 2021, con inizio alle ore 10 presso la Villetta Sant’Antonio in Corso Vittorio Emanuele, una manifestazione pubblica denominata “L’albero delle poesie.

L’evento prevede l’esposizione alla cittadinanza degli elaborati di circa 130 ragazzi prodotti durante gli incontri formativi.