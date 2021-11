“Fasano in arte … ritorno alla manualità” nel cortile dell’Arco del Balì

L’associazione “Iniziative per Fasano” organizza per i giorni 3/4/5 dicembre 2021, nel cortile dell’Arco del Balì e nella sala dell’adiacente Biblioteca Comunale, l’evento denominato “Fasano in arte … ritorno alla manualità”.

I visitatori potranno ammirare un mercatino artigianale, opere eseguite grazie all’utilizzo di materiale di riciclo ed arte in tutte le sue sfaccettature, pittura, scultura grazie alla partecipazione degli artisti che hanno deciso di mostrare la loro manualità e spiegheranno come nascono le loro creature dal vivo e grazie alla cooperazione della famosa scuola Top Dance Academy, sarà possibile gustare alcune esibizioni di musica e ballo eseguiti dagli allievi iscritti ai suoi corsi.

L’evento sarà inaugurato venerdì 3 dicembre 2021 alle ore 18,00 ed accessibile al pubblico, fino a domenica 5 dicembre dalle ore 18,00 alle ore 24,00.