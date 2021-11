Festival teatrale «Di scena a Fasano», oggi la serata di premiazione in diretta streaming

La direzione artistica del Festival “Di scena a Fasano”, con una diretta streaming sull’omonima pagina Facebook, concluderà ufficialmente la dodicesima edizione che ha avuto inizio nell’ottobre del 2020 (spettacolo “Senza Hitler” della Compagnia degli Evasi di Castelnuovo Magra) salvo poi essere sospesa a causa delle subentrate normative anti-Covid.

Le sei compagnie finaliste, provenienti da tutta Italia, si sono esibite dinanzi al pubblico del Teatro Sociale e alla giuria tecnica che ha espresso il suo verdetto.

A differenza delle passate edizioni, quando la serata finale rappresentava anche un momento conviviale con festeggiamenti di rito e brindisi con gli spettatori e con i soci del GAT “Peppino Mancini”, la serata di premiazione della dodicesima edizione si terrà, a porte aperte, a Palazzo di Città e in diretta streaming per tutte le compagnie partecipanti che seguiranno con trepidazione, in attesa dell’esito.

L’appuntamento è fissato a oggi, venerdì 19 novembre 2021 alle ore 18.00.

I premi in palio sono:

Premio della stampa

Premio FITA (Federazione Italiana Teatro Amatoriale)

Premio Valerio Gentile

Miglior attore

Miglior attrice

Miglior regia

Premio del pubblico

Miglior spettacolo

Dopo il primo debutto nell’ottobre del 2020, con lo spettacolo sopra citato, il Festival ha ripreso la sua programmazione esattamente un anno dopo, nell’ottobre del 2021, ri-debuttando con lo spettacolo “Molto Piacere” del Teatro Impiria di Verona.

Di seguito gli altri spettacoli in concorso: “Libere clausure” della compagnia tarantina La Cricca, “Il medico per forza” del GAD Città di Trento, “Signorina Julie” della Compagnia Giardini dell’arte di Firenze e infine “Mi chiamo Frankenstin” della compagnia PianoB Teatro di Como che ha rappresentato l’ultima pièce di questa edizione sabato 13 novembre.

Ancora qualche ora di attesa e finalmente verranno svelati i nomi delle compagnie vincitrici.

L’ingresso all’evento è libero e vi accederanno soltanto i possessori di Green-pass.