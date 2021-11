«Mi chiamo Frankenstin» per l’ultimo appuntamento del Festival Di Scena a Fasano

La dodicesima edizione del Festival “Di scena a Fasano” organizzato dal GAT “Peppino Mancini” si concluderà sabato 13 novembre con la compagnia comense PianoB Teatro che porterà in scena “Mi chiamo Frankenstin”, opera tratta dal romanzo gotico, horror, fantascientifico scritto dall'autrice britannica Mary Shelley fra il 1816 e il 1817, all'età di 19 anni.

Cinque personaggi porteranno sul palco del Teatro Sociale l’ironica e particolare fauna umana della Transilvania, tra scambi ritmati ed esilaranti, battute ormai divenute cult, parrucche, brevi sketch musicali e coreografati e strani accenti transilvanici.

Particolarità dello spettacolo selezionato dallo staff del Festival è che gli attori si sdoppieranno nelle loro diverse personalità sceniche dando vita ad una messa in scena ironica, divertente e soprattutto “movimentata”.

Di seguito la sinossi dello spettacolo:

Lo stimato dottore Frederick Frankenstein, nipote del noto barone Viktor von Frankenstein, viene convocato nel castello del nonno in Transilvania in quanto erede. Qui verrà accolto da una serie di pittoreschi abitanti, in primis i suoi assistenti, il gobbo ed irriverente Igor, l’ingenua ma sensuale Inga, la misteriosa ed inquietante governante Frau Blücher e Irina, la donna delle pulizie. Farà visita al castello anche l’Ispettore Kemp per indagare sulle intenzioni del nuovo Frankenstein ed evitare che strani esperimenti facciano dilagare il panico in paese. Nonostante Frederick non abbia nessuna intenzione di seguire le orme del nonno, troverà il libro segreto del barone e suo malgrado dovrà seguire quello che il suo istinto di Frankenstein gli sussurra insistentemente. A completare il quadro troveremo altri pittoreschi personaggi come l’eremita cieco Abelardo, il popolo di Transilvania, la perfetta e virtuosa fidanzata di Frederick e ovviamente lui, la Creatura.

Sarà possibile assistere allo spettacolo prenotando i biglietti oppure acquistandoli, compatibilmente con la disponibilità in sala, direttamente al botteghino del Teatro Sociale a partire dalle ore 20.00 di sabato 13 novembre.

Porta 20.30

Sipario ore 21.00

Per info e prenotazioni è possibile contattare il numero 329 4609836.

A conclusione dell’ultimo spettacolo non si terrà la consueta cerimonia di premiazione delle compagnie finaliste. Per svelare i vincitori e premiare lo spettacolo che si aggiudicherà la dodicesima edizione del Festival occorrerà attendere venerdì 19 febbraio: la cerimonia si svolgerà in streaming e in diretta sulla pagina Facebook “Festival Nazionale di Teatro Di Scena a Fasano” a partire dalle ore 18.00.