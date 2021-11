A Tenuta Monacelle è già Natale con la VII^ edizione di #APULIAFORCHRISTMAS

Tornano puntuali anche quest’anno, dopo lo stop forzato a causa della pandemia da Covid, i tradizionali mercatini di Natale, per l’evento più atteso di tutta la stagione. E lo fanno con uno spirito di speranza e di rinascita. Il weekend interessato sarà quello di sabato 4 e domenica 5 dicembre. La scelta, anche questa volta, come per le precedenti edizioni, è caduta su Tenuta Monacelle, splendida struttura ricettiva, adagiata sulle colline della Selva di Fasano, dove è custodito un antico borgo di trulli del 1700, davvero fiabesco. E con la quale, l’organizzazione, ha ormai instaurato un sodalizio di successo.

L’evento, ideato e realizzato da Cinzia Bellisario con il supporto di tutto lo staff di Tenuta Monacelle, si propone di dare visibilità al mondo dell’artigianato e del fai da te, attraverso la messa in mostra di creazioni tutte rigorosamente fatte a mano, da cui si percepisce tutta la passione che questi creativi mettono nel realizzarle.

#APULIAFORCHRISTMAS torna vestita a festa. Un’occasione ghiotta per fare il pieno di regali da mettere sotto l’albero o semplicemente per acquistare oggetti d’arredo per la propria casa. Un evento strepitoso, unico e originale, che, nelle precedenti edizioni ha richiamato un pubblico variegato e che ha trovato il suo apprezzamento sia nei grandi che nei più piccoli. Il borgo dei trulli addobbato con tutte le sue lucine e ghirlande farà da contorno all’evento più atteso dell’anno. Oltre alla mostra – mercato, che vedrà la presenza di oltre 35 espositori, tra i più bravi e fantasiosi di tutta Italia ci sarà la possibilità di degustare le prelibatezze della cucina di Tenuta Monacelle e assistere a una serie di spettacoli davvero belli, confezionati per l’occasione.

Si potrà partecipare a un vero e proprio percorso enogastronomico, fatto di odori e profumi inconfondibili che solo il Natale sa regalare, caratterizzato da diversi angoli di degustazione come quello delle caldarroste, della carne alla griglia o quello dei panzerotti. Per non parlare dello show cooking live delle pettole zuccherate. E il vino, immancabile, quello delle nostre cantine partner. E un piccolo angolo dedicato alle birre artigianali. Balli e canti natalizi, allieteranno chiunque vorrà decidere di trascorrere qualche ora tra i fantastici mercatini.

Save the date: sabato 4 dicembre dalle 16 alle 23 e domenica 5 dicembre dalle 10 alle 21

Sempre e solo a Tenuta Monacelle.

L’ingresso è gratuito. Per l’accesso in struttura è obbligatorio il greenpass.