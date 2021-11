Ieri, una tiepida sera di inizio novembre - sabato 7 - al Teatro Sociale si è trasformata in una rovente notte di fine giugno: la notte di San Giovanni, la notte in cui ogni gioco è lecito e i fuochi ardono nelle campagne, come racconta Pavese.

La Compagnia Giardini dell’Arte di Firenze ancora una volta è tornata nella nostra città per il Festival “Di scena a Fasano”, quest’anno interpretando il romanzo di Strindberg vittima di censura poiché osceno: La signorina Julie.

Sul palcoscenico sono state portate in scena più lotte, più dualismi: passione e violenza; uomo e donna; servo e padrona; amore soffocato e odio urlato.

Ogni risentimento, paura, desiderio o decisione immancabilmente calati entro i rigidi cancelli imposti dalla classe sociale. Privilegi che sono condanne, gerarchie che stanno strette sia a chi le subisce che a chi le riceve in dono. Gomitoli che si srotolano sui sogni evanescenti di un luogo lontano, che presenta i contorni poco nitidi della Svizzera o del Lago di Como, in una notte intrisa di musica e vino, di confessioni vacillanti e peccati carnali.

Ogni emozione o sensazione è portata all’estremo: da una parte la contessina Julie e il servo Jean che vivono ogni minuto di quella notte in modo amplificato, dall’altra Kristine, schiava presunta fidanzata di Jean, che finge di non vedere, di non sentire.

Allora le domande affiorano vorticosamente in chi osserva turbato la scena.Chi decide di esser cieco vive la sua vita in una pacatezza intrisa di fede o sguazza nella vergogna della sua omertosa vigliaccheria? Chi ha ragione e chi ha torto? Chi è vittima e chi carnefice? Per chi patteggiare quando non c’è un polo positivo e uno negativo, quando le cariche elettriche si rimbalzano da un lato all’altro, da una figura all’altra, da un personaggio all’altro? Chi siamo noi, spettatori, in questa scena: spettatori privilegiati o costretti complici?

Infine, in un mondo in cui regna il caos, come già i miti greci ci insegnano, è sempre un atto sovversivo a riportare l’equilibrio, anche quando quel gesto, rosso e spudorato, lascia chi lo guarda sospeso a mezz’aria.

Ultimo appuntamento del Festival: sabato 13 novembre con lo spettacolo “Mi chiamo Frankenstin”.