La commedia dell’arte ha invaso e pervaso ieri, sabato 30 ottobre, il Teatro Sociale di Fasano.

Il Gad Città di Trento, infatti – per la prima volta in concorso al Festival “Di scena a Fasano” – ha portato ancora in vita, dopo più trecento anni dalla sua prima rappresentazione, un’opera di Molière: “Il medico per forza”. E noi, proprio come il Re Sole nella Francia del Seicento, abbiamo riso e applaudito alla mirabile pièce.

Sul palcoscenico costumi pomposi, musiche operistiche e una scenografia camaleontica come le figure che l’hanno abitata rendendola viva. Nove attori ma molti più personaggi, in un andirivieni frenetico e costante che ha donato alla rappresentazione dinamicità e ricchezza.

Il due atti si sono dispiegati su un canovaccio comico e a tratti grottesco, che ha posto al centro un tema caro al commediografo francese: la satira sui dottori. Iperbolici pseudo-vocaboli latini, anamnesi farsesche e cure a base di pane e vino hanno sintetizzato il punto di vista di Molière circa i medici: incompetenti figure che si pavoneggiano dietro ad un muro di false conoscenze, con la presunzione di aver sempre ragione, forti della consapevolezza che i defunti non possono ribellarsi.

Un tuffo nel tempo ha regalato agli spettatori la possibilità di nuotare in un mare di arte e melodramma, di colori e risate.

Il prossimo appuntamento è a sabato 6 novembre alle ore 21 con lo spettacolo “Signorina Julie” della compagnia Giardini dell’arte di Firenze.